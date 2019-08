EEUU niega ingreso a palestino aceptado por Harvard

BOSTON (AP) — Un estudiante palestino que iba a comenzar sus clases en la Universidad de Harvard no recibió autorización para ingresar a Estados Unidos, un caso que los críticos del gobierno del presidente Donald Trump consideran emblemático de una revisión excesiva en los puertos fronterizos.

Ismail Ajjawi, quien había estado viviendo en Líbano, no pudo entrar al país el viernes después de llegar al Aeropuerto Internacional Logan, en Boston, confirmaron esta semana funcionarios federales y universitarios. El muchacho de 17 años, quien iba a cursar su primer año de estudios, dijo que el rechazo tuvo que ver con comentarios de orientación política que sus amigos hicieron en las redes sociales.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza no quiso confirmar eso, y el portavoz Michael McCarthy sólo dijo que la decisión de cancelar la visa de Ajjawi se basó en información descubierta durante la inspección. No dio más detalles, pero recalcó que el joven no fue deportado, lo que significa que puede tratar de reingresar al país.

Harvard está tratando de resolver el asunto, dijo el portavoz de la universidad Jason Newton. AMIDEAST, una organización sin fines de lucro que le otorgó una beca a Ajjawi, está prestando ayuda legal al joven.

Agentes federales detuvieron a Ajjawi en el aeropuerto por ocho horas, revisaron su celular y laptop, y lo interrogaron sobre los comentarios que sus amigos hicieron en las redes sociales, de acuerdo con una declaración escrita que él le dio a The Harvard Crimson, diario de esa universidad.

Algunos de los comentarios abarcaban "opiniones políticas en contra de Estados Unidos", escribió Ajjawi, sin dar más detalles.

"Yo respondí que yo no tenía nada que ver con esos comentarios y que no les di 'Like', compartí ni hice comentarios sobre ellos, y les dije que no me deberían echar la culpa por comentarios de otras personas", declaró al periódico sobre su interacción con agentes federales.

La familia del estudiante no quiso hacer más comentarios que los efectuados en el comunicado enviado al Crimson, dijo el padre de Ajjawi, Bassel.