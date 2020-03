Duelo de kickboxing propaga el coronavirus en Tailandia

En esta fotografía del jueves 19 de marzo de 2020, un peleador de muay thai observa frente a un puesto improvisado para detectar el coronavirus afuera del estadio de boxeo Rajadamnern en Bangkok, Tailandia. (AP Foto/Gemunu Amarasinghe)

BANGKOK (AP) — Los aficionados al kickboxing llegaron de toda Tailandia para asistir a un importante duelo de muay thai en el estadio techado Lumpini en Bangkok el 6 de marzo. Docenas de los asistentes regresaron a su casa sin saber que ya portaban el coronavirus.

Los asistentes encabezaron un incremento inevitable en las infecciones este mes, ante lo cual el gobierno se vio obligado a abandonar su enfoque muy poco sólido para combatir la enfermedad COVID-19 que no logró inspirar la confianza del público.

Hasta el viernes, los casos confirmados de personas que asistieron a los tres estadios de boxeo en Bangkok sumaban 72, más de una quinta parte del total nacional de 322. Un actor, un general de división, un político, un entrenador de boxeo y gran cantidad de aficionados están entre los contagios de coronavirus luego del evento del 6 de marzo.

Se teme que cientos de eventos de ese tipo en todos los rincones del país pudieran convertirse en bombas de tiempo virales. Las autoridades de salud se toman la amenaza en serio.

“Entre más personas se reporten, es más fácil para nosotros rastrear a otras que tienen el virus antes de que sea demasiado tarde”, dijo el doctor Thaveesin Visanuyothin, portavoz del Ministerio de Salud Pública.

Pero incluso mientras el primer ministro Prayuth Chan-ocha anunció medidas la semana pasada para combatir la propagación del COVID-19 _incluyendo el postergar un importante feriado de tres días, cerrar las escuelas y permitir que los gobernadores provinciales cerraran cualquier espacio de reuniones públicas_, insistió en que el país no entraría en cuarentena.

Les dijo a sus compatriotas que la crisis aún no alcanzaba la Fase 3, una pandemia que sería desatada por una transmisión significativa del virus a nivel local. Es difícil juzgar cómo se determinaría eso, en especial porque el gobierno de Prayuth ha sido criticado de falta de transparencia y uniformidad al divulgar información.

Incluso la aplicación de medidas enérgicas a la llegada de extranjeros envía un doble mensaje. En lugar de prohibir el arribo de vuelos internacionales, algo que han hecho varios países, los visitantes de otras naciones deben contar con certificados de salud donde se afirme que no portan el virus. Ese requisito es impráctico, porque en muchos países, si no es que en todos, es difícil hacerse una prueba si no se muestran síntomas de la enfermedad.

Entre los afectados por el virus en el duelo de kickboxing está Kitti Paopiamsap, un político local muy diligente en atender a sus electores en una provincia al este de Bangkok.

Según reportes de la prensa local, desde que asistió al estadio Lumpini hasta que dio positivo, Paopiamsap _jefe de la organización de administración provincial de Chahoengsao_ acudió a seis bodas, seis funerales, tres reuniones comunitarias (dos de ellas con adultos mayores), tres ordenaciones budistas, tres ferias y al menos otras cuatro reuniones públicas.

El periodista de The Associated Press Busaba Sivasomboon contribuyó con este despacho.