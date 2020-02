Brasil: Empleados de Petrobras inician una huelga indefinida

RÍO DE JANEIRO (AP) — Los empleados de la petrolera brasileña Petrobras se enfrascaron el martes en una lucha de poder en torno a los planes de privatización de la compañía, y sindicato informó que miles de trabajadores se declararon en huelga indefinida.

Unos cuantos cientos de personas se reunieron el martes por la tarde afuera de la sede de la petrolera estatal en Río de Janeiro, ondeando banderas y protestando contra los recientes despidos en el estado de Paraná.

La Federación Única de Petroleros (FUP) informó que 21.000 empleados de 13 estados se han sumado a la huelga desde que comenzó el 1 de febrero, lo que representa un 60% de la mano de obra de la compañía.

Contactada por The Associated Press, Petrobras no confirmó esas cifras.

La compañía ha sido capaz de mantener los niveles de producción del crudo y gas, y satisfacer la demanda de combustible en todo el país gracias a trabajadores temporales bajo contratos de emergencia que a menudo involucran turnos más largos.

El sindicato dijo que 36 de las 39 plataformas petroleras de Petrobras en la región de Río de Janeiro, así como varias refinerías a lo largo y ancho del país, son operadas por equipos de emergencia.

El movimiento sufrió un golpe el lunes por la noche, cuando el magistrado Ives Gandra del Tribunal Superior del Trabajo falló que la huelga era ilegal y ordenó multas equivalentes a 115.000 dólares diarios si continuaba.

Los trabajadores señalaron que apelarían la decisión.

Un fallo similar del juez Gandra el año pasado fue desestimado por otros miembros del tribunal, señaló el sindicato en un comunicado emitido el martes, en el que también pidió extender la huelga de 18 días.

Hace unas semanas, Gandra alegó que la huelga se había convertido en algo “abusivo” debido a que los sindicatos no cumplieron con una orden para garantizar que por lo menos el 90% de la fuerza laboral reanudara sus actividades. Como resultado, Gandra autorizó a Petrobras contratar a trabajadores de emergencia y evitar una caída en su producción.