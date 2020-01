Bolton está dispuesto a testificar en juicio político

WASHINGTON (AP) — El exasesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dijo el lunes que está “preparado para testificar” en caso de recibir una citación del Senado como parte del juicio político contra el presidente Donald Trump, una declaración sorpresiva que fortaleció a los demócratas en su lucha por llamar a nuevos testigos.

Bolton, que salió de la Casa Blanca en septiembre, señaló que ha sopesado los asuntos del privilegio ejecutivo y que luego de una “minuciosa consideración y estudio” decidió que cumpliría con cualquier citación del Senado.

“Si el Senado me convoca a testificar, estoy preparado para hacerlo”, comentó.

Si Bolton rinde testimonio, podría proporcionar un relato de primera mano de los eventos centrales en el caso de juicio político contra el presidente estadounidense. Como el principal asesor, estuvo presente en momentos clave que fueron investigados en la pesquisa de juicio político de la Cámara de Representantes, incluidas reuniones con funcionarios ucranianos.

Su disposición para cumplir con una orden de comparecencia complicaría la estrategia del líder de la mayoría en el Senado Mitch McConnell, quien se ha mostrado renuente a llamar a nuevos testigos. Bolton dejó un mensaje a McConnell antes de emitir su comunicado el lunes por la mañana, comentó a The Associated Press una persona familiarizada con el asunto y que pidió hablar bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizada parad discutir el tema públicamente.

McConnell ha pedido un juicio político rápido, con una posible votación final tras los argumentos iniciales. En repetidas ocasiones, se ha referido al juicio político del expresidente Bill Clinton, en el que los líderes decidieron como proceder luego de iniciarse el juicio. En ese caso, los testigos declararon de manera privada y algunos fragmentos de aquellos relatos se difundieron en el pleno del Senado.

“El Senado tiene un precedente bipartidista unánime de cuándo manejar cuestiones a medio juicio, como testigos, en medio del juicio”, dijo McConnell en el Senado el lunes.

Sin embargo, el Senado todavía debe recibir los artículos de juicio político. La presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi ha paralizado la entrega de los cargos aprobados por la cámara baja en contra de Trump en un intento por conseguir los testigos y testimonios a los que aspiran los demócratas.