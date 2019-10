Ataque de Patriots resurge, ante débiles Redskins

Ryan Izzo, tight end de los Patriots de Nueva Inglaterra, atrapa un pase de anotación en el partido ante los Redskins de Washington, el domingo 6 de octubre de 2019 , en Landover, Maryland (AP Foto/Nick Wass)

FOXBOROUGH, Massachusetts, EE.UU. (AP) — Tras una victoria por apenas 16-10 en Buffalo durante la cuarta semana, surgieron dudas sobre el ataque de los Patriots. Había tenido dificultades para colocar el balón en la zona roja durante su primer ensayo serio de la temporada.

Una semana después, Nueva Inglaterra tuvo el adversario idóneo para que su ofensiva luciera.

El ataque de los Patriots se mostró dominante para apabullar 33-7 a los Redskins de Washington el domingo, con buenas jugadas por aire y tierra.

Tom Brady lanzó para 348 yardas, su mayor cifra de la campaña, y completó tres envíos de anotación. El receptor Julian Edelman se apoderó de ocho pases, para 110 yardas y un touchdown.

Y tras algunas críticas por parte de los entrenadores en semanas recientes, el corredor de segundo año Sony Michel acumuló 91 yardas, su mejor número de la campaña, además de anotar una vez.

Esa producción complementó el trabajo de una defensiva que sigue obligando a que los adversarios pierdan balones y que les dificulta tremendamente acercarse a la zona de anotación.

El receptor Josh Gordon, quien añadió cinco atrapadas para 59 yardas en la victoria del domingo, dijo que la confianza de todo el equipo mejoró gracias a las 130 yardas conseguidas por tierra, el mayor aporte en lo que va de la temporada.

“El juego se facilita cuando uno acarrea el balón”, dijo Gordon. “Las rutas se abren, nadie está tan cansado y la moral se eleva. Simplemente estamos felices de que la línea ofensiva presione y de que los corredores avancen con decisión. Es un fútbol americano de calidad y de la vieja guardia. Me encanta ver esto”.

Todo derivó en que Nueva Inglaterra ostente una foja de 5-0 por quinta vez en la historia del equipo y por cuarta durante la gestión del entrenador Bill Belichick (2004, 2007, 2015, 2019).

Hay algo que matiza estos logros. Cuatro de los triunfos de Nueva Inglaterra han llegado ante equipos que tienen una foja combinada de 1-17 (Steelers, Dolphins, Jets y Redskins). Pero en dos de las tres veces anteriores en que los Pats comenzaron una campaña con 5-0 en la era de Belichick terminaron avanzando al Super Bowl.

Nueva Inglaterra ganó su tercer trofeo Vince Lombardi durante la temporada de 2004. Y tras una campaña de 2007 con foja perfecta de 16-0, los Pats se vieron privados de otro campeonato sólo por la recepción que David Tyree hizo con ayuda del casco en los últimos instantes del Super Bowl ante los Giants de Nueva York.

A los Pats les quedan cuatro partidos antes de la semana de descanso. Y sólo uno de sus rivales en esos compromisos está encima de la marca de .500 _Baltimore, con 3-2.

Ello da a Nueva Inglaterra posibilidades bastante realistas de colocarse en 9-0 antes de llegar a una segunda mitad de la campaña. Ese tramo luce más complicado, con encuentros ante los Eagles (3-2), Cowboys (3-2), Texans (3-2) y Chiefs (4-1).

El linebacker Dont’a Hightower, quien lideró el equipo con ocho tackleadas y una captura y media el domingo, dijo que la defensa de Nueva Inglaterra espera anular a los contrarios.

Hasta ahora lo ha hecho, permitiendo 6,8 puntos por encuentro, la menor cifra en la liga. Asimismo, los Pats no han permitido un solo touchdown por pase.

“Siempre que estamos jugando, tenemos la actitud de que no hay motivo por el que no podemos obligar a que los contrarios despejen después de tres downs, no hay razón por la que no podamos interceptar en la primera jugada o por la que no podamos desviar el balón”, aseveró. “Cuando tienes en el campo a 11 chicos conscientes del balón, del quarterback y del corredor, ocurren cosas buenas”.