Antonio Brown enfrenta una posible suspensión de los Raiders

ARCHIVO - En esta fotografía del 20 de agosto de 2019, Antonio Brown de los Raiders de Oakland sale del campo luego de un entrenamiento de fútbol americano en Alameda, California. (AP Foto/Jeff Chiu, Archivo)

ALAMEDA, California, EE.UU. (AP) — El receiver Antonio Brown no estaba con los Raiders de Oakland cuatro días antes de su primer partido de la temporada, en medio de reportes de que podría ser suspendido por un altercado con el gerente general Mike Mayock.

Mayock dijo al inicio de la práctica el jueves que Brown no se encontraba en las instalaciones de los Raiders y que no estaría entrenando un día después de publicar en redes sociales una carta del gerente general en la que detallaba casi 54.000 dólares en multas.

“Lo haré breve y conciso”, comentó Mayock. “Antonio Brown no está en el edificio hoy, no estará en el entrenamiento. No tengo más información para ustedes ahora mismo. Cuando tenga algo y sea apropiado, todos la recibirán. Pero es todo por hoy”.

Horas antes, la cadena ESPN reportó que los dos habían tenido un altercado el día anterior por la publicación de la carta y que los Raiders planeaban suspender a Brown. Los equipos tienen el derecho bajo el convenio colectivo para suspender a los jugadores hasta por cuatro partidos a causa de una conducta nociva para el equipo.

Una suspensión también invalidaría los más de 29 millones de dólares en garantías en las próximas dos temporadas, incluidos en el contrato de Brown con los Raiders.

“No voy a hablar de eso ahora”, señaló el entrenador Jon Gruden. “Tendremos un anuncio oficial más tarde”.

Gruden dijo que estaba frustrado por la situación pero que el equipo está listo para arrancar la temporada sin Brown, en caso de que sea necesario. Los Raiders pasaron gran parte del campamento de entrenamiento sin la presencia de Brown debido a una congelación en las plantas de los pies y una disputa con la NFL por su modelo de casco.

Es el suceso más reciente de una primera temporada dramática en Oakland para Brown, quien aún no juega un partido con su nuevo equipo.

Los Raiders adquirieron al productivo receiver luego de una separación controversial con Pittsburgh. Oakland sólo cedió selecciones de la tercera y quinta ronda del Draft por el jugador y le dieron un aumento considerable con un nuevo contrato por tres años y 50,125 millones de dólares.