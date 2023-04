Tiago PZK trabaja en nuevo álbum tras conciertos masivos

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Tras su exitosa presentación en la final de la Kings League y un concierto en su barrio para fines benéficos ante miles de asistentes, el cantante urbano argentino Tiago PZK comparte la versión deluxe de su álbum “Portales” con la que da nueva música a sus seguidores mientras continúa en la creación del que será su segundo álbum de estudio.

Tiago se ha presentado en grandes festivales como el Lollapalooza Argentina y la Movistar Arena de Buenos Aires, pero su aparición en la final del torneo de fútbol rápido Kings League ante un Camp Nou de Barcelona lleno ha sido, hasta ahora, el show que ha tenido mayor número de asistentes con más de 90.000 y dos millones de espectadores online. Tiago dijo que desde el principio se planteó como un espectáculo para ser visto en internet, pero él quería compartir la emoción con los que estaban en el estadio.

“Es más imponente con las gradas”, dijo Tiago en entrevista por videollamada desde Buenos Aires. “Fue un choque, tuve de decidir si miro a la gente o miro a la cámara. En el momento pude hacer un poquito de las dos”.

Momentos antes de Tiago, se había presentado la cantante y actriz argentina Lali Espósito. En su caso Tiago confesó que él sintió nervios antes de subir al escenario, pero lo superó gracias a un amigo que le dijo que si estaba ahí era porque se lo había ganado y que sólo le tocaba disfrutar. Al final pudo calmarse y gozarlo una vez subido a la tarima.

“Me demostré a mí mismo que si la vida me puso ahí es por algo”, dijo.

Interpretó “Traductor”, “Salimo de noche”, “Entre nosotros”, “Además de mí” y su sesión con el rapero y DJ argentino Bizarrap “BZRP Music Sessions #48”, que incluye sus rimas conocidas como “Bombona”.

“La gente increíble, cantaba ‘Bombona’ como si fuera el himno de España, fue tremendo... Cuando en un momento me pude sacar uno de los ‘in ears’ (apuntadores) pude escuchar a la gente cantando y se me puso la piel de gallina”.

“Portales Deluxe” incluye los temas nuevos “Slow”, “Bemaste”, “Muy mal”, “Me olvidé” y “Que se parezca a ti”, así como versiones en vivo de “Entre nosotros (remix)” y “Sex & Love”.

Tiago dijo que no fue algo que tuviera planeado desde un principio, ni que tampoco lo hiciera por seguir una tendencia popular, más bien lo ve como un cambio de página después de visitar múltiples países con “Portales”. También refleja su paso por relaciones que se terminan con el tiempo y el proceso de atravesar el dolor.

“Creo que merece un cierre esta etapa dedicándole amor”, dijo.

La versión en vivo de “Sex & Love” fue grabada en uno de sus conciertos en la Movistar Arena de Buenos Aires.

“En el video estoy matado, estoy todo transpirado”, dijo risueño Tiago. “Lo estaba dando todo, eso fue lo primero que pensé cuando vi el video”.

Tiago dijo que ya está “metiéndole fuerte” al que será su próximo álbum, el cual visualiza como una producción más conceptual para el cual ha dedicado tiempo en campamentos de composición en los que ya ha producido unos 15 temas.

“Creo que mi primer disco fue un disco más de búsqueda y no de ideas y por eso quizás no llegué a defenderlo a tiempo”, dijo. “Entendí muy bien lo que me pasó para mi primer disco y dije ‘para mi segundo disco voy a hacer un disco que tenga todo un concepto y que cada concepto sea una idea distinta’”.

“Creo que va a ser un disco súper grande para mí, más que nada como evolutivo y también creo que al público le va a gustar mucho”, agregó.

En el futuro también se ve haciendo un corrido con algún rapero mexicano. Tiago señaló que le gusta escuchar a Alemán, Snow Tha Product, Natanael Cano y Junior H. También ha tenido oportunidad de componer para la rapera Ingratax.

“Estoy en busca de con quién lo podemos hacer, hay mucha gente de allá que es talentosa”, dijo.

A mediados de marzo, Tiago presentó el festival “Este party no termina” en su barrio Monte Grande cuya entrada simbólica era un aporte de 500 pesos argentinos (1,50 dólares). Los fondos recaudados serán donados a comedores comunitarios y otras organizaciones benéficas. En el concierto estuvieron invitados Duki, Lit Killah, Rusherking y Emkier.

El festival también contó con una gran batalla de freestyle -improvisación de rap-. DJ Mami presentó un set y hubo presentaciones de Krom, Enez y Alejo Izakk.

“Fue un día hermoso”, dijo Tiago, quien recordó que en los inicios de su carrera organizaba competencias de freestyle en la estación de tren de su barrio, pero algunas veces le llegaron a quedar mal los raperos aún ya con el público reunido. Todo fue muy diferente el día del festival.

“Decía ‘estoy como viviendo un sueño, estoy como soñando despierto’”, dijo. “Con un escenario enorme montado, con toda una producción increíble, había 25.000 personas. Fue una locura, y un día que no me voy a olvidar nunca en mi vida”.

Para conseguir sus entradas el público debía ir a recogerlas físicamente y había gente formada desde las 6 de la mañana. “Fue por una buena causa, ayudar a los comedores de los chicos”, dijo Tiago.