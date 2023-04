Scott y Tokischa encabezan 1ra noche del Axe Ceremonia

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Travis Scott y Tokischa encabezaron el sábado la primera noche del festival Axe Ceremonia 2023. Junior H, Honey Dijon, Moderat, Villano Antillano y Zemmoa fueron otros de los artistas que se presentaron en la primera jornada del festival.

Con su concierto, Scott debutó en escenarios mexicanos. Era uno de los actos más esperados por los 45.000 asistentes al festival realizado en el Parque Bicentenario, al norte de la Ciudad de México. El rapero originario de Houston tuvo una interpretación energética que hizo corear sus seguidores sus éxitos como “Wake Up”, “Mamacita”, “Sicko Mode”, “Highest In The Room” y “goosebumps”.

La tarima tuvo un elaborado montaje previo a su presentación en el que colocaron una especie de corredor elevado, desde el cual cantó Scott buena parte de su concierto, así como dos grandes pantallas. También tuvo fuegos artificiales.

Momentos antes de la presentación de Scott, se podía escuchar a personas recordar la estampida humana mortal que vivió el rapero en el festival Astroworld de Texas a finales de 2021, pero afortunadamente en el festival mexicano hubo saldo blanco y desde el comienzo la gente coreó y bailó. Si bien algunos hicieron slam y arrojaron vasos y cerveza, no pasó a mayores.

"Antes de irme sólo quiero dejarles un comentario, el amor y la positividad siempre son lo mejor”, dijo Scott. “Los adoro por ser los mejores fans”.

Una de las artistas femeninas más esperadas de la noche era la dominicana Tokischa, quien comenzó su concierto con un video en el que se presentaba como presidenta, tras lo cual apareció en el escenario con un traje sastre. La rapera se fue quitando el saco y terminó en sostén con un pantalón a la cadera que dejaba ver su ropa interior mientras interpretaba temas como “Desacato escolar”, “Perra”, “La combi Versace”, “Estilazo” y “Delincuente” acompañada de bailarines con los que hizo coreografías sensuales.

“Yo me he dado cuenta que en México hay mucho enamorado, cada vez que yo salgo, voy al parque, voy a la tienda, siempre ahí todos agarraditos de la mano, besándose, hay mucho amor. En México tienen los kilos de amor y los trafican”, dijo antes de interpretar su tema “Kilos de amor”, que lanzó con el rapero mexicano Natanael Cano.

Junior H, artista mexicano de corridos tumbados (una fusión de música regional mexicana y música urbana), llegó acompañado de una banda norteña al escenario principal y convocó a una multitud. Su presentación hizo que la gente que no pudo estar desde el comienzo corriera para tratar de alcanzarlo. El cantante originario de Guanajuato, México, se dio gusto con temas como “El hijo mayor, “Fin de semana” y “El rescate”. Si bien Junior H complació al público, fue criticado por abusar del recurso de pedirles corear, pues prácticamente cantaba la mitad de sus piezas.

“Estamos bien contentos de estar esta noche aquí con ustedes, la neta (verdad) que cada vez nos sorprende más estar en eventos como estos, nosotros cantándoles corridos, nunca nos lo imaginamos”, dijo Junior H antes de interpretar “Los botones azules”.

Otro artista mexicano que se presentó en el escenario principal fue el reggaetonero El Malilla, intérprete de “G Low Kitty” y “Mexicana”, quien recordó sus orígenes humildes en el Valle de Chalco, en el Estado de México, una de las entidades más violentas del país.

La agrupación alemana Moderat y la DJ estadounidense Honey Dijon le dieron el toque electrónico a la jornada. Moderat no se había presentado en México desde 2016. Otros que viajaron de lejos para presentarse en el festival fueron los franceses de L’Impératrice.

La artista urbana puertorriqueña trans Villano Antillano comenzó su concierto con media hora de retraso. La gente estaba animada con canciones de su álbum debut “La Sustancia X” como “Hedonismo”, “Yo tengo un novio”, “¡Hello Kitty!” y “Mujer”, cuando tuvo que cortar anticipadamente su presentación para no afectar más el horario del escenario.

Una de las primeras en el día fue la cantautora trans mexicana Zemmoa, quien colocó una afiladora de metales en el escenario con la que empezó a sacarle chispas a un tacón. Zemmoa interpretó temas como “Pendejo”, “Mi amor soy yo”, “Como la primera vez” (con ‎America Fendi) y “Ya no más”, esta última una canción con la que expresó un mensaje pacifista y de tolerancia.

“Ya no más guerra, ya no más discriminación, ya no más odio, ya no más”, dijo.

El festival Axe Ceremonia continuará el domingo con presentaciones de Rosalía, M.I.A, Trueno y Julieta Venegas.