NUEVA YORK (AP) — Leonardo DiCaprio testificó el lunes en el juicio del ex rapero de The Fugees, Prakazrel “Pras” Michel, acusado de asociación delictuosa para canalizar dinero de un fondo estatal de Malasia a la campaña de reelección de Barack Obama en 2012. A continuación, un vistazo a los personajes principales del escándalo internacional y el fondo que lo alimentó.

LA ACUSACIÓN DE PRAS

Michel fue miembro fundador del influyente grupo de hip hop de la década de 1990, The Fugees, junto con Lauryn Hill y Wyclef Jean, quienes tuvieron grandes éxitos con “Ready or Not” y “Killing Me Softly With His Song”. Los fiscales alegan Michel conspiró con el empresario malasio Low Taek Jho para canalizar dinero de 1MDB (1Malaysia Development Berhad), un fondo estatal de Malasia establecido en 2009 para promover el desarrollo, hacia la campaña de reelección de Barack Obama en 2012 a través de donantes presta nombres. El juicio de Michel, un neoyorquino de 50 años que afirma su inocencia, comenzó el jueves.

EL FUGITIVO

DiCaprio testificó en el caso por sus vínculos con Low, el presunto artífice del escándalo, quien también fue acusado en Estados Unidos, pero se volvió un fugitivo internacional cuando Michel fue a juicio. El financiero de Malasia, que ayudó a supervisar 1MDB, usó el fondo para pagar un estilo de vida extravagante y centrado en las celebridades. Se alega que dirigió miles de millones hacia propiedades en Beverly Hills y Manhattan, un superyate, un jet privado y muchas otras compras ostentosas. El fondo pagó una fiesta de cumpleaños para Low donde los artistas invitados incluyeron a Jamie Foxx, Chris Brown, Ludacris, Busta Ryhmes y Pharrell Williams. Britney Spears salió de un pastel.

LEO, PICASSO Y “THE WOLF OF WALL STREET”

DiCaprio, quien no está acusado de ningún delito, conoce a Michel desde la década de 1990, y a Low profesional y socialmente desde hace años. El actor galardonado con el Oscar testificó que conoció y se hizo amigo de Low en una fiesta de cumpleaños en Las Vegas en 2010. Low le dio regalos a DiCaprio, que el actor ha devuelto desde entonces, incluida una pintura de Picasso valuada en 3,2 millones de dólares y un collage de Jean-Michel Basquiat valuado en 9,2 millones de dólares. Low ha sido un donante habitual de la fundación benéfica de DiCaprio.

Low usó dinero del fondo para financiar la película de Martin Scorsese “The Wolf of Wall Street” (“El lobo de Wall Street”), un filme de 2013 sobre un financiero de Nueva York fraudulento protagonizada por DiCaprio. El actor testificó que primero hizo que el estudio y su equipo revisaran a Low como financiador, y descubrieron que era “una persona de negocios legítima que deseaba invertir en la película”. Los productores de la película incluyeron a Riza Aziz, hijastro del entonces primer ministro de Malasia, Najib Razak.

EL PAPEL DE NAJIB RAZAK

El primer ministro se convirtió en presidente de 1MDB cuando se estableció en 2009 con el supuesto objetivo de aumentar la inversión extranjera. Rápidamente acumuló más de 12.000 mil millones de dólares en deuda. El fondo se convirtió en el epicentro de un gran escándalo de corrupción internacional. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha dicho que más de la mitad de los 8.000 mil millones de dólares recaudados por la venta de bonos fue robado y desviado, una revelación revelada en 2015 cuando se filtraron miles de documentos.

Najib, quien según los investigadores usó cientos de millones para financiar su campaña de reelección y pagar a políticos, niega un comportamiento indebido y despidió al fiscal general que lo investigaba. Las elecciones generales de Malasia en 2018 expulsaron a Najib y su partido. En 2020, Najib fue declarado culpable de siete cargos de corrupción y condenado a 12 años de prisión. Sus apelaciones han sido infructuosas. Najib fue absuelto de otro cargo en su juicio más reciente.

OTROS INVOLUCRADOS

En 2020, Goldman Sachs reconoció su papel en el ardid de malversación de fondos y pagó más de 2.300 millones de dólares como parte de un acuerdo de culpabilidad con el gobierno de Estados Unidos. El banco también llegó a un acuerdo de 3.900 millones de dólares con el gobierno de Malasia. En marzo, un exmiembro de Goldman Sachs llamado Roger Ng fue sentenciado en Brooklyn a 10 años de prisión por su papel en el saqueo del fondo.

Elliott Broidy, uno de los principales recaudadores de fondos del expresidente Donald Trump y del Partido Republicano, fue acusado de realizar una campaña de cabildeo ilegal a nombre de Low para que el Departamento de Justicia abandonara su investigación sobre el saqueo de 1MDB. Broidy se declaró culpable, pero luego Trump lo absolvió, por lo que nunca fue sentenciado.