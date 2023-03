Las 10 canciones más escuchadas de la semana en Spotify, a nivel global y en algunos países de Latinoamérica y España.

GLOBAL

1.- “Flowers”- Miley Cyrus

2.- “TQG” – Karol G, Shakira

3.- “Die For You (Remix)” – The Weeknd, Ariana Grande

4.- “Kill Bill” – SZA

5.- “Boy’s a Liar Pt. 2” – PinkPantheress, Ice Spice

6.- “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53” – Bizarrap, Shakira

7.- “As It Was” – Harry Styles

8.- “Creepin’” – Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage

9.- “Yandel 150” – Yandel, Feid

10.- “Calm Down” – Rema, Selena Gomez

ARGENTINA

1.- “En la intimidad” – Big One, Emilia, Callejero Fino

2.- “TQG” – Karol G, Shakira

3.- “M.A. (mejores amigos)” – BM, Phontana

4.- “Cupido” – Tini

5.- “Mercho” – LiL CaKe, Migrantes, Nico Valdi

6.- “Ya no vuelvas (versión cuarteto)” – Luch Ra, La K’onga, Ke Personajes

7.- “Yandel 150” – Yandel, Feid

8.- “Rara vez” – Taui, Milo j

9.- “Muñecas” – Tini, La Joaqui, Steve Aoki

10.- “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53” – Bizarrap, Shakira

CHILE

1.- “TQG” – Karol G, Shakira

2.- “Yandel 150” – Yandel, Feid

3.- “Sheraton” – El Jordan 23

4.- “X si volvemos” – Karol G, Romeo Santos

5.- “2 hielos” – King Savagge, Jere Klein

6.- “Hey Mor” – Ozuna, Feid

7.- “Mientras me curo del cora” – Karol G

8.- “Te extraño a lo vio (remix)” – Gringuitos Records, Nicko Og, El Rey, Balbi El Chamako, Jairo Vera, Gino Mella, Bayriton, Bayron Fire, Tommy Boysen.

9.- “Feliz cumpleaños Ferxxo” – Feid

10.- “La bachata” – Manuel Turizo

COLOMBIA

1.- “TQG” – Karol G, Shakira

2.- “Yandel 150” – Yandel, Feid

3.- “Chorrito pa’ las ánimas” – Feid

4.- “Mientras me curo del cora” – Karol G

5.- “Hey Mor” – Ozuna, Feid

6.- “Feliz cumpleaños Ferxxo” – Feid

7.- “X si volvemos” – Karol G, Romeo Santos

8.- “La jumpa” – Arcángel, Bad Bunny

9.- “Normal” – Feid

10.- “La bachata” – Manuel Turizo

ESPAÑA

1.- “TQG” – Karol G, Shakira

2.- “Yandel 150” – Yandel, Feid

3.- “Mercho” – LiL CaKe, Migrantes, Nico Valdi

4.- “Playa del inglés” – Quevedo, Myke Towers

5.- “El merengue” – Marshmello, Manuel Turizo

6.- “Wanda” – Quevedo

7.- “La bachata” – Manuel Turizo

8.- “Cupido” – TINI

9.- “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53” – Bizarrap, Shakira

10.- “Punto G” – Quevedo

MÉXICO

1.- “Shorty Party” – Cartel De Santa, La Kelly

2.- “TQG” – Karol G, Shakira

3.- “PRC” - Peso Pluma, Natanael Cano

4.- “AMG” – Natanael Cano, Peso Pluma, Gabito Ballesteros

5.- “Fin de semana” – Oscar Maydon, Junior H

6.- “El Gordo trae el mando” – Chino Pacas

7.- “Ch y la pizza” – Fuerza Regida, Natanael Cano

8.- “Que vuelvas” – Carin Leon, Grupo Frontera

9.- “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53” – Bizarrap, Shakira

10.- “Bebé dame” – Fuerza Regida, Grupo Frontera