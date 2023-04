Adanowsky vive nuevo comienzo con “The Fool”

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La carta de El Loco o “The Fool” en el Tarot es una de nuevos comienzos, desapegos y un poco de caos, en la cual se adentra el músico franco-mexicano Adanowsky en su más reciente álbum.

“Me dormí, hice un sueño lúcido, cuando sueñas despierto, y de repente me vino el nombre de ‘The Fool’ y una imagen de mí vestido de blanco con un sombrero y me desperté y dije ‘tal vez tenga que hacer un disco que se llame así’”, dijo en una entrevista reciente por videollamada a propósito de su más reciente álbum lanzado el fin de semana.

“The Fool” tiene un lado marcadamente anglo con tres canciones en lengua inglesa: “When The Angel Comes” con Karen O vocalista de los Yea Yea Yeahs, con la que inicia el disco; “Chain Reactionary” con Beck y “You Want to Give Up”.

“La canción de Karen O la compuse pensando especialmente en ella, ella escribió las letras”, dijo Adanowsky. “‘You Want to Give Up’ esa sí es una melodía que tenía en la cabeza y que me trotaba desde hacía un tiempo. ‘Chain Reactionary’ es una canción que compuse para una chica que vi cantar en Instagram y que me pareció muy buena. Pero ella no se conectó con esa canción, así que la usé para mí y en realidad me sirvió”.

La colaboración con Beck surgió por amigos en común y fluyó como el agua.

“Soy amigo de Sean Lennon y a Sean le pregunté si conocía a Beck, creo que había visto una foto en la que estaban juntos hace tiempo y le dije que quería hacer una canción con él, si nos podía poner en contacto y así lo hizo”. Beck aceptó la propuesta enseguida.

“Chain Reactionary” también llevó a que Adanowsky cumpliera otra colaboración que había anhelado desde hacía años cuando vivió en Los Ángeles y era vecino del famoso director de videos musicales Michel Gondry.

“Durante varios años le insistí para dirigir un video mío de una canción mía y nunca podía, hasta que le mandé esta canción y me contestó días después diciendo que ya estaba empezando a filmar el video”, recordó. Adanowsky le dio total libertad creativa a Gondry y el resultado es un video de stop-motion (animación cuadro por cuadro) en el que a través de recortes de papel y fotografías en blanco y negro, Adanowsky y Beck cantan al ritmo de las letras que se deslizan de un lado a otro en la pantalla.

“Todo lo hizo a mano, fue un trabajo titánico”, dijo.

En el álbum, que Adanowsky califica como perfecto “para escuchar por la noche”, predominan sonidos de guitarras de la década de 1960, con teclados y sintetizadores de los 70. Fue grabado en México, Francia y Estados Unidos.

“Tiene una vibra setentera, eso sí, porque grabé todo analógico, en cinta, con guitarras de los 60. Creo que eso es lo que le da el sonido bastante nostálgico, pero al mismo tiempo hay un aspecto moderno en el disco, me gusta escuchar el gis de la cinta que está dando vueltas”, dijo.

Entre los temas destaca “Todo es perfecto” en el que habla de un yo que muere y debe de olvidar al tiempo que se enfrenta a todo lo que venga después.

“Justamente está todo en el título, pueden pasar cosas terribles, muertes, tragedias, pero siento que hay un cierto movimiento del universo que dice que todo es perfecto y hay que abrazar también la oscuridad, es necesaria para llevarte a ciertos lugares”, señaló.

Recientemente Adanowsky, cuyo nombre verdadero es Adán Jodorowsky, pasó por la muerte de su hermano Cristóbal y de su madre Valérie Trumblay -también conocida como Valérie Jodorowsky- ambos actores. “Estoy vivo y de pie”, dijo sobre el difícil momento.

El álbum incluye el tema “Agradecido” en el que deja atrás los tormentos y “Ser Yo” en el que ofrenda su esencia a Dios.

“Hay que aprender a agradecer, a veces no lo hacemos suficiente, todos los días hay que decir gracias, hoy no lo dije de hecho. Gracias”, dijo mirando al cielo.

También le dedicó la canción “Alejandro” a su padre, el tarotista, cineasta y escritor Alejandro Jodorowsky, a quien llama “soñador” en la canción.

“Es un acto de valentía absoluta escribir para sus papás, sentí la necesidad de hacerlo, no sé por qué, tal vez me quise enfocar en la luz más que en la oscuridad y yo creo que eso es bonito también reconocer lo bello en tus padres”.

A lo largo de su carrera Adanowsky, quien también se ha desempeñado como productor musical para múltiples artistas, ha tenido varios seudónimos y personajes artísticos como El Ídolo, Amador y Ada. Resucitar a Adanowsky casi una década después de su surgimiento lo hace ver desde un ángulo renovado, pues lo hizo de una “manera más madura, más consciente”.

A fines del año pasado, Adanowsky presentó su banda The Guapos que integra junto con Leiva, Jay de la Cueva y El David Aguilar. Tras esto se presentaron en el festival Pal Norte de Monterrey y esperan hacer una gira por España.

“Vamos a sacar el primer disco pronto, tal vez alrededor de junio o julio, estamos preparando otro video”, dijo. “Está andando”.