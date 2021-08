Yola adopta amplia gama musical en empoderador nuevo álbum

NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — La cantante británica Yola se abrió paso en 2019 con un disco en solitario aclamado por la crítica, “Walk Through Fire”, que le valió cuatro nominaciones al Grammy después de décadas trabajando como cantante y compositora.

Pero el álbum que le mereció elogios de figuras como Elton John y Brandi Carlile fue sólo un primer vistazo de lo que podía hacer la intérprete de varios géneros musicales. En su nuevo disco “Stand For Myself”, la poderosa y versátil vocalista narra lo que fue recuperarse a sí misma tras haber sido agobiada por el formulismo y las desigualdades.

Yola nació en Bristol, Inglaterra, de padres inmigrantes de Ghana y Barbados, y las imágenes del álbum están inundadas de púrpura real, un reflejo de su linaje africano. Pero durante gran parte de su vida y carrera, sintió que su negritud tenía que ser reprimida y no podía representar completamente su estilo.

“Eso fue gran parte de mi vida: ‘Aporta, o cállate, y asimila’”, dijo Yola.

Ahora que vive en Nashville, Tennessee, sus ramas musicales se extienden al pop clásico y el R&B y el soul de la era de los 70, con matices de disco, funk y rock. Trabajando nuevamente con el productor Dan Auerbach, Yola coescribió algunas de las canciones con los creadores de éxitos de Nashville Natalie Hemby, Liz Rose y Ruby Amanfu, así como con la artista debutante Joy Oladokun.

Teniendo en cuenta su propia experiencia en la fusión de géneros, Yola parece perfecta para interpretar a la pionera del rock, Sister Rosetta Tharpe, en una nueva película sobre Elvis Presley dirigida por Baz Luhrmann cuyo estreno ha sido reprogramado para 2022. Yola pasó gran parte de la pandemia aprendiendo a tocar como Tharpe, acreditada como una de las primeras artistas en distorsionar la guitarra eléctrica e influir en Elvis, Little Richard y Johnny Cash.

Yola conversó con The Associated Press sobre cómo un viaje en motocicleta le dio una idea para una canción, cómo aprendió a valerse por sí misma y los desafíos de su primer trabajo como actriz. Las respuestas fueron editadas para mayor brevedad y claridad.

AP: Tu último álbum fue aclamado como una refrescante mezcla de country y soul, pero ¿querías evitar ser etiquetada con ciertos tipos de géneros?

Yola: Me preocupaba que me encasillaran porque incluso el sencillo, la primera canción del álbum, fue algo que la gente no parecía estar discutiendo. Y me digo: "¿Por qué es tan difícil? Porque está justo frente a ti”. No es country ni soul. Así que vas a tener que pensar en mí fuera del soul porque soy negra y country porque te lo impuse como una conversación. Y ellos dicen: “Oh, pero es tan extraño porque eres inglesa”.

AP: El nuevo álbum comienza con “Barely Alive”, una canción coescrita con Oladokun, que es el comienzo de un viaje que termina con la canción que da título al disco, “Stand For Myself”. ¿Por qué decidiste enmarcar el álbum con esas canciones?

Yola: El plan era comenzar con “Barely Alive” porque habla sobre la minimización de mi negritud y de la gente negra en general, pero francamente de cualquiera que sea “otro” o sea considerado “otro” en general. Eso es lo que se siente ser único en su tipo... Eso es realmente donde estamos en “Barely Alive”. Es así de total: “Bueno, sólo quiero estar a salvo. No quiero que los malditos policías me detengan y me registren”. Y entonces voy a tratar de sonreír. Como si realmente fuera a tratar de hacer las cosas tan fáciles para mí como sea humanamente posible. Y en realidad lo haces lo más difícil posible porque no puedes actualizarte a ti misma si no tienes un yo. Si reduces todas las cosas que son el yo, no puedes actualizar el yo.

AP: Una de las canciones más destacadas del disco es el bop bailable “Break the Bough”, que fue inspirado por tu difunta madre. ¿Cómo lo escribiste?

Yola: Volvía del funeral de mi madre, y nunca debí conducir en motocicleta a un funeral. Me di cuenta de eso porque no puedes llorar y andar en motocicleta. Te estrellarás. Así que estoy tratando de no estrellarme y la línea de bajo me salta a la cabeza. Y creo que esto es bastante fortuito porque creo que me voy a morir si no pienso en esta línea de bajo... Y luego habla sobre el idilio imaginado de lo que sería el paraíso de mi madre, que sería como un Barbados de la vieja escuela, antes de que hicieran el cebo y cambiaran por el poder del Windrush.

AP: En la nueva película de Baz Luhrmann interpretas a Sister Rosetta Tharpe, quien realmente no ha recibido el reconocimiento que se merece por su contribución al rock. ¿Qué te llevaste de esa experiencia?

Yola: Nunca en mi vida he hecho un solo. Y ahora estoy sudando la gota gorda tratando de aprender a tocar como Sister Rosetta, lo cual es muy difícil. Y estoy agradecida de que la pandemia me haya dado un año más para aprender a hacerlo porque necesité cada uno de esos días... Tengo que hacer sus gestos. Tengo que actuar físicamente. Tengo que interactuar con Elvis y los otros personajes en mi escena. Tengo que dar en el blanco. Tengo que poder ver a Baz Luhrmann porque me dará las indicaciones. Y tengo que hacer todo eso al mismo tiempo. Lo único de esto que había hecho antes es cantar. Para ser honesta, di en el clavo y no tengo idea de cómo.