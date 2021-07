Weeknd y BTS buscan recaudar millones para Global Citizen

NUEVA YORK (AP) — The Weeknd, BTS y Billie Eilish participarán en el evento Global Citizen Live de 24 horas el 25 de septiembre que busca recaudar fondos y crear conciencia para combatir amenazas mundiales como el COVID-19, el cambio climático y la pobreza extrema.

Hugh Evans, director general de Global Citizen, espera que el evento, que se sincronizará con la Asamblea General de Naciones Unidas, impulse a los gobiernos, corporaciones y filántropos a financiar 1.000 millones de dosis de vacuna contra el COVID-19 para septiembre, especialmente en África. El grupo internacional de activismo también espera recaudar 6.000 millones de dólares para combatir el hambre para los 41 millones de personas a nivel mundial que se estima están en el límite de la hambruna, así como suficiente dinero para plantar 1.000 millones de árboles para combatir el cambio climático.

Para quienes se preguntan si estas instituciones lograrán generar más dinero para donar, Evans señala a la actual carrera espacial.

“Mientras los multimillonarios saltan al espacio, necesitamos recordarle a la gente que realmente sólo tenemos un planeta y necesitamos asegurarnos de cuidarlo de verdad y que nos importan los que están en él”, dijo Evans a The Associated Press. “La comunidad de súper ricos puede resolver los problemas mundiales justo ahora”.

“Estamos literalmente hablando de una inversión que suena grande en comparación, 6.000 millones de dólares para los esfuerzos contra el hambre en África. Honestamente Jeff Bezos podría escribir ese cheque mañana y sería un punto porcentual en su riqueza total. Estoy apoyo a la gente que se atreve a soñar, y que sueñen más en grande, pero también soñemos sobre un mundo donde los males sociales absolutamente estúpidos que todavía existen en el mundo son atendidos por aquellos que tienen los medios para hacerlo”.

Global Citizen Live — que tendrá toda una serie de estrellas pop de H.E.R. a Lizzo, Lorde y Ed Sheeran y los rockeros Coldplay, Green Day, y Metallica, así como artistas internacionales como Andrea Bocelli y Lang o Angelique Kidjo y Femi Kuti — se realizará en los cinco continentes. Habrá eventos en vivo en Central Park en Nueva York, Champ de Mars en París, así como locaciones en Londres y Los Angeles. Las actuaciones y segmentos serán presentados desde Sydney; Río de Janeiro; Seúl, y Lagos, Nigeria.

Al igual que casi todos los eventos del grupo, Global Citizen Live alentará a millones de fans a pedir a sus gobiernos o corporaciones individuales a donar o emprender acciones para cumplir la meta del grupo para terminar con la pobreza extrema para 2030. Evans dijo que esa meta ha sufrido reveces por el COVID-19 y el estancamiento económico que resultó por él, lo que ha llevado a que 150 millones de personas regresaran a la pobreza extrema.

“Es muy importante para mí formar parte de este evento histórico para crear conciencia e impulsar acciones para ayudar a la gente de Etiopía durante esta devastadora crisis humanitaria que enfrentan, dijo The Weeknd en un comunicado. “Será un honor presentarme y ayudar a apoyar a esos ciudadanos que están sufriendo tan gravemente”.

También participarán Adam Lambert, Burna Boy, Camila Cabello, Christine and the Queens, Davido, Demi Lovato, DJ Snake, Doja Cat, Duran, Hugh Jackman & Deborra-lee Furness, Keith Urban, Shawn Mendes, The Lumineers, Tiwa Savage y Usher. Los detalles para los boletos y las presentaciones para cada una de las ciudades, así como artistas adicionales serán anunciados en agosto.

“La comunidad artística es muy selectiva con lo que apoyan todos y lo que he sentido es que hay un apetito increíble por participar”, dijo Evans.

El evento también tiene apoyo de líderes mundiales, incluyendo el presidente francés Emmanuel Macron, la canciller alemana Angela Merkel, y el primer ministro italiano Mario Draghi.

Evans dijo que también se podrán bajo los reflectores temas educativos y se espera que 4,5 millones de niños regresen a la escuela recaudando 400 millones de dólares. Sólo uno de cada tres niños a nivel mundial puede acceder a la educación remota y el número de niños para quienes se interrumpió la educación aumentó 50% desde 2020.

Evans se mostró optimista al recordar los éxitos anteriores de Global Citizen.

En mayo la organización patrocinó VAX Live, que generó más de 26 millones de vacunas para COVID-19 y 302 millones de dólares para la iniciativa Access to COVID-19 Tools Accelerator, que incluye el programa COVAX de la Organización Mundial de la Salud para una distribución más equitativa de las vacunas. El evento que incluyó la participación del presidente Joe Biden así como el príncipe Enrique de Inglaterra, ayudó a crear conciencia sobre la importancia de compartir vacunas a nivel mundial.

“Creo que VAX Live cambió la conversación y resultó en vacunas que serán compartidas”, dijo Evans. “Sí, 302 millones de dólares siguen siendo una pequeña cantidad de dinero en comparación con lo que necesitamos. Nuestras ambiciones son mucho más grandes para septiembre. Y por eso estamos uniendo a todo mundo para eso”.

___

The Associated Press recibe apoyo de Lilly Endowment para cubrir notas de filantropía y organizaciones no lucrativas. La AP es responsable de todo el contenido.