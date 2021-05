MIAMI (AP) — Como músico independiente, el peruano Tony Succar pasó por momentos sombríos en los que pensaba que no iba sobrevivir. Pero tuvo paciencia y consiguió sus sueños: primero se consagró en los Latin Grammy, y ahora acaba de lanzar un disco en vivo y un documental contando su historia, desde los comienzos en el garage de su casa de Miami hasta convertirse en un exitoso artista polifacético.

Su mensaje: no hay magia para llegar al éxito, pero no hay que darse por vencido.

“El éxito no depende de nadie más que ti, cualquiera puede lograrlo, no hay excusas”, dijo Succar en una entrevista telefónica reciente con The Associated Press. “El sacrificio y la determinación son los que te hacen lograr tu sueño”.

Ese es el mensaje que quiere transmitir en su documental “Más de mí”, lanzado esta semana en su plataforma live.tonysuccar.com.

El film, un recorrido por la carrera de Succar, incluye conciertos y entrevistas con algunos de los más de 80 artistas y compositores con los que trabajó en el disco del mismo mismo título que le mereció los Latin Grammy al productor del año y mejor álbum de salsa en 2019.

Dirigido y producido por él mismo, aparecen en el documental Jean Rodríguez, Isaac Delgado, Obie Bermúdez, Gian Marco, Debi Nova y otros.

Succar es un fanático de los videos y desde hace años grababa cada vez que podía, pensando que algún día haría un documental. La idea se materializó durante la pandemia de coronavirus, que le dio tiempo para hacer una pausa de conciertos y pensar.

“El propósito es inspirar a la gente a que siga sus sueños... y que nunca se den por vencido”, explicó el percusionista, productor, arreglista y líder de banda de 35 años.

El documental está acompañado de su nuevo disco “Live in Perú”, lanzado el viernes. La grabación de su concierto en Lima en febrero de 2020 incluye 19 canciones con más de 35 músicos. Fue su última actuación antes de la pandemia.

Succar nació en Perú, pero a los 3 años se mudó con su familia a Miami. Hijo de músicos decidió seguir los pasos de sus padres y estudiar jazz en la universidad, sin saber muy bien qué querría hacer después. Lo que sí tenía claro, habiéndose criado en una ciudad multicultural donde estuvo expuesto a diferentes ritmos musicales e inspirado por Tito Puente, es que quería llegar a ser un maestro de la salsa.

Así fue que, al terminar la universidad, se embarcó en un ambicioso proyecto al que llamó “Unity, The Latin Tribute to Michael Jackson”. Sin experiencia en la industria de la música, ni como intérprete ni como productor, consiguió las licencias para usar las canciones del difunto Rey del Pop y produjo un álbum que llegó al primer puesto de las listas de música tropical de Billboard.

Ese disco salió a la venta en 2014 e incluyó a más de 100 artistas, entre ellos Jon Secada, Tito Nieves, Sheila E. y La India. Fue un éxito comercial, pero no calificó para los Latin Grammy, dijo, por no tener suficientes letras en español.

En lugar de darse por vencido, Succar aprovechó ese revés para sacar adelante otros proyectos.

Poco después, mientras estaba en gira, conoció al compositor cubano Jorge Luis Piloto, que le alentó a que además de producir y arreglar música también escribiera canciones. Colaboraron y juntos sacaron “Me enamoro más de ti”, la primera canción del álbum “Más de mí”, que estuvo nominada a los Latin Grammy.

Para los artistas independientes triunfar es muchas veces más difícil, sobre todo a la hora de conseguir financiar sus proyectos. Pero la clave está en la paciencia, dijo Succar.

Los premios de la Academia Latina de la Grabación marcaron un antes y un después en su carrera: lo hacen más conocido y le da cierto estatus como artista.

“Pero en mi música no cambia nada”, aseguró.