The Judds se unen al Salón de la Fama de la Música Country

NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — The Judds se unieron al Salón de la Fama de la Música Country el domingo en una ceremonia llena de lágrimas, música y risas, apenas un día después de que Naomi Judd muriera inesperadamente.

La pérdida de Naomi Judd alteró la celebración habitual, pero la música siguió sonando mientras los cantantes y músicos del género lloraban a la leyenda del country y celebraban a los cuatro nuevos miembros del salón: The Judds, Ray Charles, Eddie Bayers y Pete Drake. Garth Brooks, Trisha Yearwood, Vince Gill y muchos más interpretaron sus exitosas canciones.

Naomi y Wynonna Judd fueron uno de los dúos más populares de la década de 1980, apuntándose 14 éxitos No. 1 durante su carrera de casi tres décadas. En la víspera de su incorporación, la familia dijo en un comunicado a The Associated Press que Naomi Judd murió del “mal de la enfermedad mental” a los 76 años.

Sus hijas Wynonna y Ashley Judd aceptaron el reconocimiento entre lágrimas, abrazándose y recitando juntas un versículo de la Biblia.

“Lamento que ella no haya podido aguantar hasta hoy”, dijo Ashley Judd sobre su madre a la multitud mientras lloraba. Wynonna Judd habló sobre la reunión familiar cuando se despidieron de ella y junto con Ashley recitó el salmo 23.

“Aunque mi corazón está roto, seguiré cantando”, dijo Wynonna Judd.

Los fans se reunieron afuera del museo, atraídos por un ramo de flores blancas en la entrada y una pequeña foto enmarcada de Naomi Judd debajo. Una sola rosa fue colocada en el suelo.

La incorporación de Charles destacó sus lanzamientos country que desafiaron el género, demostrando el atractivo comercial de la música country. El cantante y pianista nacido en Georgia creció escuchando Grand Ole Opry y en 1962 lanzó “Modern Sounds in Country and Western Music”, uno de los discos country más vendidos de su época.

Ciego y huérfano a temprana edad, Charles es más conocido por el R&B, el góspel y el soul, pero su decisión de grabar música country cambió la forma en que el mundo percibía el género, ampliando su audiencia en la era de la lucha por los derechos civiles.

La versión de Charles de “I Can’t Stop Loving You” pasó cinco semanas en la cima de la lista Billboard 100 y sigue siendo una de sus canciones más populares. El cantante murió en 2004.

Brooks cantó “Seven Spanish Angels”, uno de los éxitos de Charles con Willie Nelson, mientras que Bettye LaVette interpretó “I Can’t Stop Loving You”.

Ronnie Milsap, miembro del Salón de la Fama de la Música Country, dijo que conoció a Charles cuando era joven y que otros trataron de imitarlo, pero nadie pudo estar a su altura.

“Sólo hubo uno y nada más que uno de él”, dijo Milsap. “Cantó música country como debe ser cantada”.

Charles es tan solo el tercer artista negro incluido en el Salón de la Fama de la Música Country, junto con el pionero de Opry DeFord Bailey y Charley Pride.

“El señor Charles siempre se mantuvo firme por lo que amaba”, dijo Valerie Ervin, presidenta de la Fundación Ray Charles. “Y la música country era lo que realmente amaba”.

El Salón de la Fama también incorporó a dos músicos que fueron elementales para muchas canciones y cantantes country: Eddie Bayers y Pete Drake.

Bayers, un baterista en Nashville durante décadas que trabajó en 300 discos certificados platino, es miembro de la banda Grand Ole Opry. Tocó regularmente en discos de The Judds, Ricky Skaggs, George Strait, Alan Jackson y Kenny Chesney. Es el primer baterista en sumarse a la institución.

Drake, quien murió en 1988, tocaba guitarra de acero con pedal y era uno de los grandes músicos de sesión de Nashville. Tocó en éxitos como “Stand By Your Man” de Tammy Wynette y “He Stopped Loving Her Today” de George Jones. Es el primer guitarrista de acero con pedal en formar parte del Salón de la Fama.

Drake es conocido por crear la “talk box”, una tecnología que le permitía vocalizar a través de su guitarra de acero con pedal y que posteriormente adoptaron Peter Frampton y muchos otros artistas.

Su esposa, Rose, dijo que músicos como él merecen un sitial en la historia.

“Los músicos de los 60, 70 y 80 crearon a Nashville como Ciudad de la Música y no podemos permitir que eso se olvide”, dijo Rose Drake.

En internet: https://countrymusichalloffame.org/

Kristin M. Hall está en Twitter como https://twitter.com/kmhall