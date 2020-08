"Tenet" recauda 53 millones de dólares en su estreno

NUEVA YORK (AP) — La primera oleada de estrenos cinematográficos desde que comenzó la pandemia de coronavirus, incluyendo el thriller “Tenet” de Christopher Nolan y un esperado spinoff de la saga X-Men “The New Mutants”, llegó a los cines el fin de semana, poniéndose a prueba en un panorama completamente distinto.

“Tenet” de Warner Bros. — la película más anticipada del año y una que se ha posicionado reiteradamente para encabezar el regreso a las salas de cine — se estrenó con un estimado de 53 millones de dólares en 41 mercados extranjeros, incluyendo la mayor parte de Europa, Corea del Sur y Canadá.

Dadas las circunstancias, era difícil pronosticar el desempeño de la cinta de 200 millones de dólares protagonizada por John David Washington, Robert Pattinson y Elizabeth Debicki. Pero el resultado superó las expectativas de la mayoría. Toby Emmerich, presidente de Warner Bros. Pictures Group, dijo que fue un “inicio fantástico”.

“Considerando las circunstancias sin precedentes de este lanzamiento global sabemos que estamos corriendo un maratón, no una carrera de velocidad, y esperamos que esta cinta tenga una larga permanencia en las salas en todo el mundo durante muchas semanas”, dijo Emmerich en un comunicado.

Muchas de las principales producciones de Hollywood han aplazado sus estrenos y otras han optado por las plataformas de streaming, pero Warner Bros apostó a que “Tenet” podría estrenarse primero en el extranjero antes de proyectarse gradualmente en Estados Unidos.

Hasta el momento parece estar funcionando. El estreno de “Tenet” fuera de territorio estadounidense fue recibido por algunos como muestra de que se puede reanudar la asistencia a los cines incluso mientras el virus continúa circulando y las grandes concentraciones en interiores siguen siendo consideradas de alto riesgo. Como parte de los protocolos de seguridad, las salas de cine requieren el uso obligatorio de mascarillas, la limpieza de salas entre funciones y operar al 50% de su capacidad para distanciar a los asistentes.

En Estados Unidos el fin de semana, “The New Mutants” de Walt Disney Co., una cinta de horror para Marvel duramente criticada que fue realizada por 20th Century Fox antes de que Disney la adquiriera, encabezó las recaudaciones en el país con unos 7 millones de dólares en 2.412 sitios donde fue exhibida. Cathleen Taff, presidenta de distribución global en Disney, lo consideró un éxito en una época en que se requiere una recalibración de las expectativas.

“Bill & Ted Face the Music” de United Artists Releasing debutó el viernes en video bajo demanda. La compañía no proporcionó el domingo los ingresos por rentas, pero también estrenó “Bill and Ted” en 1.007 cines en Norteamérica, donde recaudó un poco menos de 1,1 millones de dólares.

___

Jake Coyle está en Twitter como: http://twitter.com/jakecoyleAP