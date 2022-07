Sael evoluciona de su computadora a “El Pibe Vol. 1”

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — A veces hacer todo tú mismo puede ser la mejor respuesta, sobre todo cuando puedes conseguir las herramientas necesarias para hacer realidad tus sueños. Eso fue lo que le pasó al artista urbano argentino Sael, quien dice haberlo aprendido todo de internet.

“Literal, lo que hacía era mirar tutoriales de cómo hacer beats de hip hop, de reggaetón, de trap”, dijo Sael en una entrevista por videollamada desde Miami. “Y llegó un punto en el que decía, ‘OK, ya tengo un beat, voy a intentar componer una letra encima’. Y así mismo fue con la composición: empecé a escribir, escribir y escribir y escribir… ya tenía canciones con beat y letra, pero no tenía nadie que las cantara, así que dije, ‘bueno... voy a intentar cantar’, y empecé a mirar tutoriales de canto en YouTube y acá estamos”.

El cantante lanzó el jueves por la noche “El Pibe (Vol. 1)”, su EP debut con ocho canciones, producido por Sky Rompiendo y con invitados como Miky Woodz, Emilia y Ecko y Kevvo. También ha compuesto canciones populares para otros artistas, como Mariah Angeliq.

Notable para un joven que no creció en una familia de músicos, aunque sí rodeado de mucha música.

“Cuando era pequeño escuchaba cumbias, rock argentino, Rata Blanca, Andrés Calamaro, Cerati”, dijo. “Pero ya a los 13 o 14 fue cuando descubrí que el reggaetón me gustaba mucho”.

Al parecer no se equivocó de género. Compuso el éxito “Perreito” de Mariah Angeliq y sus colaboraciones “Me enseñaste” con Duki y “Flaca” con Mau y Ricky también resultaron populares. La música de Sael llamó la atención del músico colombiano Sky Rompiendo, y fue a partir de su colaboración con otros artistas del género que surgió el título de su EP: “El Pibe” es el apodo con el que lo llamaban Sky, Feid, Nicky Jam y J Balvin cuando empezó a trabajar con ellos en Estados Unidos y Colombia.

“Decidí usarlo porque en Argentina un pibe es alguien simple, un chamaquito, un peladito ahí”, dijo. “Y yo soy un pibe que hace música”.

Su nombre artístico es una combinación de sus dos nombres verdaderos: Santiago Elías.

“Fue un nombre que me tuve que conseguir para cantar porque… yo decía, ‘si me llamo Santiago Elías no puedo cantar reggaetón’”, contó. “Pero mi familia todavía me dice Santi”.

Con el lanzamiento de “El Pibe”, Sael estrenó el video de su canción “Borracho y loco”, un título que, confirmó, es un pequeño homenaje a Los Enanitos Verdes y su “Lamento boliviano” ("Y yo estoy aquí / borracho y loco", dice su emblemático coro).

“Claro, obviamente hicimos referencia con esa frasecita a Los Enanitos Verdes porque la verdad que es una canción que en Argentina es un clásico”, dijo Sael. De manera similar, “‘Me enseñaste’ con Duki tiene una referencia a ‘soy el arquitecto de tus lados incorrectos’ de Calamaro… Me gusta ir metiendo cositas que la gente dice ‘claro, este tema’”.

El video de “Borracho y loco” se filmó en Argentina. Sael aparece conduciendo medio tomado y tiene un final sorpresivo.

“Tenés que verlo para entenderlo y como que meterte en el papel. Yo creo que es uno de los mejores videos que he hecho hasta ahora en mi carrera”, dijo.

Por cierto que Sael no tendría un consejo para evitar hacer llamadas telefónicas borracho y loco al sufrir de mal de amores.

“No sé, porque yo lo he hecho”, dijo risueño. “Yo me pongo borracho a veces, pongo unos traguitos y empiezo ‘que te extraño’... Es normal, es un reflejo del ser humano”.

“Imagina” con Miky Woodz fue una canción que grabaron sorpresivamente en Bogotá. Cuenta que le quedaba un sólo día en la capital colombiana y dijo, “¿y sí nos da tiempo de conseguir un estudio, porque quiero grabar algo?” La grabó, y después Sky se la mostró a Miky Woodz, a quien le gustó y participó.

En “Sueños húmedos”, uno de los temas que interpreta en solitario, muestra su lado más romántico. Fue la última canción que agregó al EP después de quedar encantado con ella. “La hice y la escuché como por tres días”, recordó.

Previo al lanzamiento del “El Pibe (Vol. 1)”, Sael estrenó “Q-Lito” con la artista urbana argentina Emilia. Su respectivo video tiene más de 1,4 millones de vistas en YouTube desde que debutó a finales de junio.

“Emilia es una artista impresionante”, dijo Sael. “Es una de las pioneras de la música urbana en Argentina y en este momento está teniendo como un beat muy loco, está haciendo un montón de cosas. Al igual que todos los artistas de Argentina, siento que Argentina en general, la cultura (urbana) está como que en un beat que estamos haciendo las cosas bien y me siento muy contento de formar parte de ese movimiento también”.

Otro de los temas en el álbum con un video bien recibido es “Lucifer”, que habla de una relación rota y las heridas que dejó. Sael dijo que, afortunadamente, no lo han dejado tan mal sus ex en la vida real.

“La verdad es que no me ha pasado, han sido cosas muy pequeñas, muy bobas”, dijo. “La única relación que tuve fue una relación excelente y hasta el día de hoy nos llevamos bien, no le diría que es una mujer traicionera”.

El título de “Vol. 1” sin duda promete más.

“Claramente, se viene el ‘Vol. 2’”, dijo el músico. “Creo que va a ser el ‘Vol. 1’, el ‘Vol. 2’ y ya podríamos como que sacar un álbum de 15 o 20 canciones. Vamos a trabajar para que eso se dé, pero mientras tanto pon el EP”.