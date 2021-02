Restos de Burt Reynolds llegan a cementerio de Hollywood

of

LOS ÁNGELES (AP) — Burt Reynolds finalmente está en su lugar de descanso final, en un emblemático cementerio de Hollywood.

Una pequeña ceremonia privada, con parientes participando de manera remota por Zoom, se realizó el jueves por la mañana en el cementerio Hollywood Forever, donde sus restos cremados fueron colocados en una tumba frente a un lago casi dos años y medio después de su muerte.

Una lápida temporal en la que sólo dice “Burt Reynolds” ahora marca el sitio, pero se ha encargado un busto de bronce o piedra del actor con la esperanza de develarlo y abrirlo al público en septiembre, en su tercer aniversario luctuoso, dijo el presidente y copropietario de Hollywood Forever, Tyler Cassity, a The Associated Press.

Tras la ceremonia del jueves, una corona de flores fue colocada junto a la tumba y un único fan apareció con un pequeño Trans Am, el auto que se volvió sinónimo de Reynolds gracias a la película “Smokey and the Bandit” (“Dos pícaros con suerte”), y lo colocó sobre la lápida.

Reynolds llegó a ser uno de los astros más grandes de Hollywood en las décadas de 1970 y 80, conocido por su bigote, su risa altanera y su pavoneo. Protagonizó películas que incluyen “Deliverance” (“Amarga pesadilla”), “Gator” (“Gator el implacable”) y “Boogie Nights” (“Boogie Nights: juegos de placer”), por la que fue nominado a un Oscar.

Murió el 6 de septiembre de 2018, a los 82 años, en un hospital en Júpiter, Florida. Fue cremado a los pocos días. Un memorial con un pequeño grupo de familiares y amigos se realizó dos semanas después en Florida.

No está claro por qué tomó dos años y medio establecer su tumba, y los parientes de Reynolds, en busca de privacidad tras su deceso, no han dado información al público sobre el proceso.

Su sobrina Nancy Hess supervisa su patrimonio y asuntos legales y financieros que se resolvieron y cerraron en diciembre.

Reynolds descansa cerca del actor Tyrone Power en el cementerio, donde también están las tumbas y mausoleos de Judy Garland, Cecil B. DeMille, Rodolfo Valentino y Douglas Fairbanks. Al otro lado del lago, desde la tumba de Reynolds, están las de Johnny Ramone y Chris Cornell.

El cementerio, fundado en 1899 y ubicado cerca del terreno de Paramount Pictures, se ha vuelto tanto un sitio histórico como un centro cultural en Los Ángeles. Antes de la pandemia, eran comunes los conciertos y proyecciones de cine al aire libre. En meses recientes se han ofrecido clases de yoga con distanciamiento social.

El fotógrafo de AP Christopher Pizzello, en Los Ángeles, y el periodista de AP Terry Spencer, en Fort Lauderdale, Florida, contribuyeron a este despacho

Andrew Dalton está en Twitter como https://twitter.com/andyjamesdalton.