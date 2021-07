CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Mientras componía canciones de música urbana, Ramón Vega dudó presentárselas a sus padres. Y no era para menos: heredero de una familia dedicada a la música, era el único que se apartó del género regional mexicano.

Su padre, Cornelio Vega, y sus hermanos Cornelio Vega Jr. y Valentín Vega, son integrantes de la agrupación norteña Cornelio Vega y su Dinastía, mientras que su tío es el fallecido intérprete de corridos Sergio Vega “El Shaka”.

“Me agobiaba enseñarles eso... No encontraba el momento exacto para decirles ‘estoy haciendo esto’”, dijo Vega en una entrevista reciente por videollamada desde su natal Ciudad Obregón, en el norteño estado de Sonora.

Cuando finalmente se armó de valor, a sus padres le encantó su proyecto. Y no son los únicos. Con tan sólo 15 años, Vega ha lanzado videos musicales que suman millones de vistas en YouTube. Esas y otras canciones ahora se incluyen en su EP debut, “2000 Siempre”, lanzado el jueves por la noche.

“Siempre me han abierto las puertas y me han dado cancha libre para hacer lo que mi corazón diga sin frenar”, dijo el cantante y compositor sobre sus progenitores.

Vega aprendió a tocar el acordeón a los 5 años, y desde entonces interpretaba temas populares de la música regional mexicana como “De rodillas te pido”. Luego aprendió a tocar el bajo sexto.

“Se desbloqueó algo en mí que no se apaga desde entonces”, dijo.

Tras conocer a un productor joven llamado Caésar, se convenció de dar el salto a la música urbana. Aunque la música regional sigue presente en sus canciones con instrumentos como el acordeón, las trompetas y el bajo sexto.

“Tratamos de meter de alguna u otra manera un poquito, un granito de arena, del regional mexicano dentro de esto”, dijo Vega.

A Vega lo que le llama la atención del género urbano es la plasticidad y libertad que ésta le permite, incluso para grabar sonidos como puertas o latas de refrescos al abrirlos: "Eso es lo más bonito, que no hay límites. Si tú quieres grabar un acordeón la gente no lo va a juzgar. Al contrario, lo valoran”.

La mayoría del EP lo realizó cuando tenía 14 años. Incluye el sencillo “Contigo mami”, un reggae en el que rinde homenaje al clásico del rock and roll “Pretty Woman” cuyo video, lanzado en febrero, suma más de 3,6 millones de vistas en YouTube y más de un millón de reproducciones en Spotify.

“Es mi primera composición, es la primera canción que yo escribí durante la cuarentena”, dijo el joven músico. “Estoy dando la cara con algo que salió de mi corazón... No me esperaba todo el apoyo que le dieron al tema”.

Con el lanzamiento de “200 Siempre” presentan “Dime”, un reggaetón compuesto por el colombiano Nelson Alvarado, con un video grabado en la Ciudad de México.

“La canción habla de la fiesta, de gozar”, dijo Vega. “De cómo te enamoras de una niña en una fiesta y lo más ‘cool’, bailar con ella, agarrarla de la mano, cantarle una canción y todo lo que pasa después”.

“Pik Up”, otro título compuesto por Vega, es un R&B que interpreta con la cantante venezolana Yarge, a la que conoció a través de sus redes sociales.

“La escribí hablando por teléfono, la escribí durante una llamada con una niña. Eso la hace muy especial y me pongo nervioso cuando veo este tema porque me trae su cara y me trae algunos recuerdos”, contó.

“Wiken” es un trap con el rapero mexicano Gera MX cuyo video suma más de 4,7 millones de vistas en YouTube desde su lanzamiento en mayo. Vega había subido a las redes un video con un adelanto de la canción que resultó muy popular, tanto que prefirió borrarlo porque no quería que la gente pensara que era la versión final.

Pero ese video bastó para que Gera MX lo viera, lo felicitara y le escribiera que lo había inspirado a hacer una canción. Entonces Vega lo invitó a sumarse a “Wiken”, compuesta por David Moreno, quien también es uno de los productores del EP.

“Súper agradecido con Gera por haberse sumado a mi carrera de la manera en que lo hizo y lo que hizo por el tema, siento que le dio un ‘hook’ (gancho) y un giro muy brutal”, dijo Vega. “Y agradecido, fuera de lo que hizo conmigo, también de lo que está haciendo por la música, por el rap mexicano, por la cultura y por la bandera”.

“Wiken” habla de una relación de tres, donde el narrador de la canción invita a una chica a pasar el fin de semana juntos sin que el novio de ella se entere.

“Yo lo he dicho, no es una relación ejemplar ni es lo mejor ni es lo más sano, pero es algo que curiosamente... pasa en la vida”, dijo el adolescente. “Se refleja una realidad que vivimos tanto los jóvenes como los adultos. Es cantarle a un tabú; a la gente le gusta y lo recibe muy bien”.

A propósito del sexo que menciona en “Wiken” y “Dime”, Vega pidió “prevención siempre”.

“Hay que ser cuidadosos con esos temas y con ese tipo de actividades”, dijo. “Los jóvenes nada más que se cuiden y se protejan”.

Otra colaboración es “Se me van las luces”, que canta con el colombiano Gotex. Debido a la pandemia, fue el único con el que pudo tener contacto físico durante las grabaciones. Lo conoció un 14 de febrero y al día siguiente estaban grabando.

Vega sigue estudiando la preparatoria (bachillerato o high school, fuera de México) abierta con clases en línea que toma de lunes a miércoles.

“Jueves, viernes, sábado y domingo es cuando me doy tiempo de venir al estudio y escribimos y hacemos y deshacemos acá, no es muy difícil”, dijo sombre ser estudiante y músico profesional.

En 2019, justo antes de la pandemia, compartió escenario con Cornelio y su Dinastía. Ahora espera poder presentarse como solista.

“Me fogueé y me tocó vivir ese sueño y me encanta”, dijo. “Es uno de mis sueños poder hacer una presentación como Ramón Vega”.