Próximos estrenos: "Mrs. Maisel", Kanye y "From"

of

3 of 3

of

2 of 3

of

1 of 3

Una lista curada por The Associated Press de lo que está por llegar a los servicios de streaming, las plataformas musicales, el cine y la televisión en Estados Unidos. Las fechas pueden variar en otros países.

CINE

— Los directores Coodie Simmons y Chike Ozah trazan el fascinante recorrido de Kanye West a lo largo de 20 años en el nuevo documental “jeen-yuhs: A Kanye Trilogy”, que se irá estrenando en partes en Netflix. En la primera entrega, que debuta el miércoles, Ye aún no es famoso y trata de hacerse un nombre, mientras sus amigos documentan cada uno de sus pasos y su dulce relación con su madre Donda antes de que su vida cambiara con el lanzamiento de “College Dropout” en 2004. También llega el miércoles a Netflix una nueva “Texas Chainsaw Massacre” ("La masacre de Texas”), en la que Leatherface regresa luego de 50 años para aterrorizar a algunas nuevas almas desafortunadas, encabezadas por la revelación de “Eighth Grade” Elsie Fisher.

— Tim Roth y Charlotte Gainsbourg interpretan a los miembros de una familia adinerada de vacaciones en un lujoso resort cerca de Acapulco en “Sundown”, del director mexicano Michel Franco, que se estrenará en video a la carta el 17 de febrero. Una tragedia familiar interrumpe las vacaciones, pero el personaje de Roth, Neil, se queda atrás diciendo que ha dejado su pasaporte en el hotel. Pronto queda claro que no tiene intenciones de volver a la vida real. La película oculta intencionalmente la información más básica, pero Franco hace un trabajo tremendo al equilibrar el aburrimiento junto a la playa con la tensión creciente.

— Matthew Vaughn continúa su serie Kingsman con una precuela, “The King’s Man” ("King’s Man: El origen"), que es tan maníaca, vulgar y violenta como las demás, pero ahora solo se basa en la Primera Guerra Mundial y es protagonizada por el encantador Ralph Fiennes. Es una notable mejora con respecto a la extravagante secuela en la que Julianne Moore alimenta a alguien con una hamburguesa humana que ella misma ha molido y hecho a la parrilla, pero también cruza una línea incómoda al usar un contexto histórico real para su propia sensibilidad irreverente. Puedes formarte tu propia opinión a partir del viernes 18 de febrero, cuando llega a Hulu.

— Lindsey Bahr

MÚSICA

— El rock de Texas domina el viernes 18 de febrero. El cantante y compositor Leon Bridges de Fort Worth y el trío de Houston Khruangbin se reúnen para el lanzamiento de “Texas Moon”, un EP que le sigue a su aclamado proyecto “Texas Sun” de 2020. Bridges dice que es “más introspectivo”, mientras que la bajista de Khruangbin, Laura Lee, dice que “se siente más nocturno”. Bridges pone su voz conmovedora y el trío, en su mayoría instrumental, ofrece de todo, desde reggae hasta surf rock, especialmente en el Lado-B funky y ultra cool.

— Yoko Ono cumple 89 años el viernes 18 de febrero y algunos admiradores le tienen un regalo de cumpleaños: “Ocean Child: Songs of Yoko Ono”, un álbum de 14 canciones con versiones de artistas como David Byrne, Yo La Tengo, Sharon Van Etten, Japanese Breakfast y The Flaming Lips. El proyecto fue organizado por Ben Gibbard, vocalista principal y guitarrista de Death Cab for Cutie. “Me cuesta creer que cuando la gente escuche esta música se encoja de hombros y se aleje de ella. Creo que es demasiado buena como para ignorarla”, dijo Gibbard a AP.

— Mark Kennedy

TELEVISIÓN

— “The Marvelous Mrs. Maisel” regresa el viernes 18 de febrero para su cuarta temporada, retrasada por la pandemia, en Amazon Prime Video. Eso significa que la comediante Miriam ‘Midge’ Maisel (Rachel Brosnahan) podrá intentar su propio regreso a los escenarios. Cuando la vimos por última vez, la habían despedido abruptamente de una gira de conciertos, pero está lista para recuperar su encanto. “¿Sabes qué es lo mejor de mí? Cuando soy YO”, le dice a su manager Susie (Alex Borstein). “En cada uno de mis shows, voy a decir exactamente lo que tengo en mente”. La serie ganadora del Emmy, creada por Amy Sherman-Palladino, es un punto de reunión para las estrellas de su “Gilmore Girls”, con Kelly Bishop y, quizás brevemente, Milo Ventimiglia, los más recientes miembros del elenco en unirse a la diversión de Maisel.

— Demos un poco de atención a los presidentes por los que hay dos fines de semana de tres días en Estados Unidos. “Lincoln’s Dilemma”, que se estrena el viernes 18 de febrero en Apple TV+, promete examinar a “un hombre complicado en el contexto de su tiempo” y contar la historia de aquellos atrapados en la esclavitud. Jeffrey Wright es el narrador, mientras que Bill Camp da voz a Abraham Lincoln y Leslie Odom Jr. al abolicionista Frederick Douglass. Pasando al siglo XX, CNN presenta el documental de dos partes “LBJ: Triumph and Tragedy”, sobre Lyndon Baines Johnson, el domingo 20 y lunes 21 de febrero a las 9 p.m. de Nueva York (0200 GMT). Material de archivo, cintas de audio del presidente y entrevistas con personas cercanas a él cuentan la historia de las políticas sociales innovadoras de Johnson y los desastres de la guerra.

— El actor Harold Perrineau de “Lost” regresa en una nueva serie de terror y ciencia ficción: “From”. Los personajes del drama de Epix que debuta el domingo 20 de febrero son todo menos afortunados: atrapados en una ciudad del centro de Estados Unidos descrita como “una pesadilla”, se enfrentan a criaturas aterradoras que emergen después del anochecer de los bosques circundantes. El elenco central es encabezado por Perrineau incluye a la actriz colombiana nominada a un Oscar Catalina Sandino Moreno, Eion Bailey y Hannah Cheramy.

— Lynn Elber