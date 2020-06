Pequeño superhéroe con autismo brilla en serie de PBS Kids

NUEVA YORK (AP) — Una nueva generación de superhéroes llegará a la televisión este verano boreal, pero quizá necesite algo de entrenamiento. Después de todo, se trata de niños de primaria.

La serie animada de PBS Kids “Hero Elementary” se desarrolla en una escuela donde un diverso grupo de cuatro estudiantes aprende a dominar sus superpoderes.

Está un chico que puede volar, pero le teme a las alturas. Una niña que puede teletransportarse. Y un niño que crea campos de fuerza de burbujas. También hay un chico con múltiples dispositivos geniales que está en el espectro autista.

Los creadores han sido ingeniosos a la hora de retratar el personaje de AJ Gadgets, quien dentro del espectro está en el extremo de alto funcionamiento. A AJ no le gustan los ruidos fuertes, la ropa mojada o estar lejos de su amada mochila. Pero eso no impide que sea parte del equipo y siempre está listo para salir al rescate.

“Sentimos que hay tanta fuerza en la idea de retratar a un chico dentro del espectro (del autismo) simplemente como uno de estos niños y no hacer un problema de su autismo”, dijo Christine Ferraro, quien creó la serie con Carol-Lynn Parente.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos han reportado que uno de cada 54 niños en Estados Unidos había sido diagnosticados con autismo para los 8 años de edad en 2016, casi un 10% más que en 2014, cuando el estimado era de 1 en 59.

La serie se apoya en principios científicos mientras los personajes afrontan distintas misiones, como lidiar con una enorme bola rodando por la ciudad o cuidar de un cisne recién nacido. Un maestro que les ayuda los alienta a seguir encontrando soluciones aun cuando no siempre lo consigan al primer intento, enseñándoles habilidades como observación, investigación, pruebas y predicción.

“Uno no llega a este mundo sabiendo cómo hacerlo todo, así que estos niños enfrentan desafíos para aprender en la escuela al igual como nuestros hijos enfrentan desafíos para aprender a hacer las cosas”, dijo Ferraro.

Linda Simensky, directora de contenido en PBS Kids, dijo que se sintió atraída a la inclusión de AJ y el mensaje del programa sobre niños que resuelven sus propios problemas.

“Mucha gente propone programas en los que hay un experto y los niños van con el experto y le preguntan cómo hacer las cosas”, dijo. “Nosotros hemos hecho todo lo posible para diferenciarnos de ese tipo de programas. Los adultos en nuestras series siempre dicen ‘bueno, esa es una buena pregunta. ¿Cómo crees que deberíamos resolverlo?’. Y hacen que los niños lo descubran por sí mismos, que es como es a menudo en la vida real”.

Ferraro y Parente son veteranos de “Sesame Street”, que en 2015 presentó a Julia, una pequeña Muppet de 4 años con autismo. No tenían la intención de tener a un niño con autismo en “Hero Elementary”, pero al crear el personaje de AJ comenzó a tener sentido.

“Surgió de una manera orgánica”, dijo Ferraro. “La mayor parte del tiempo, no es para nada el foco de atención. Él simplemente es miembro de la pandilla y eso es algo que no vemos mucho en televisión. Por eso nos pareció que era realmente importante”.

Los compañeros de AJ están conscientes de sus necesidades y preferencias — en un episodio buscan desesperadamente su mochila — y los creadores de la serie esperan que el programa pueda enseñar empatía y normalizar la idea de que todos los niños son diferentes.

“Creo que te muestra cómo puedes, con unos pocos ajustes, adaptarte a un amigo con necesidades especiales, sea autismo o algo más”, dijo Parente.

La serie está dirigida a niños de entre 4 y 7 años, y se estrenó el lunes en las estaciones de PBS, el canal PBS Kids y las plataformas digitales de PBS Kids. Cada episodio dura unos 11 minutos, tiene colores vivos y un toque alocado, incluyendo chistes de parte del maestro Mr. Sparks.

Los espectadores familiarizados con el autismo y sus síntomas podrían notarlo en el comportamiento de AJ, pero los creadores no tienen problema si otros espectadores no los perciben. No abordaron adrede el autismo directamente, excepto por un episodio doble que se transmitirá más adelante. La mayoría del tiempo quieren que AJ sea simplemente parte de la pandilla.

“Hay un lugar para niños con autismo”, dijo Simensky. “Son un poquito diferentes, tienen necesidades diferentes, pero hay un lugar para ellos y ellos aportan algo también”.

Mark Kennedy está en Twitter como http://twitter.com/KennedyTwits.