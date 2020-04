ARCHIVO – En esta fotografái del 16 de enero de 2020 el logotipo del servicio de streaming de NBCUniversal, Peacock, en una pantalla de computadora en Nueva York. Peacock de NBCUniversal será lanzado en julio con unas cuantas series originales. Peacock empezará a ser presentado a clientes de Comcast a partir del miércoles como prueba antes del lanzamiento nacional. NBC presenta a Peacock como una opción gratuita de streaming con comerciales en medio de otros servicios online que compiten con la gigante del mercado Netflix, incluyendo Disney Plus, Apple TV Plus y HBO Max. (Foto AP/Jenny Kane, archivo) less