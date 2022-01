Una lista curada por The Associated Press de lo que está por llegar a los servicios de streaming, las plataformas musicales, el cine y la televisión en Estados Unidos. Las fechas pueden variar en otros países.

CINE

— “Ice Age” ("La era de hielo") no ha durado eones, pero la serie de películas animadas ya tiene una década. Y ha sido un período de la prehistoria muy ocupado. “The Ice Adventures of Buck Wild” ("La era de hielo: Las aventuras de Buck"), que se estrena el viernes 28 de enero en Disney+, es el sexto largometraje de la serie, que también incluye especiales de televisión, una gran cantidad de videojuegos y un espectáculo sobre hielo. Esta entrega, la primera lanzada por Disney desde que se hizo cargo de 20th Century Fox, se centra en la comadreja tuerta Buck Wild (cuya voz hace Simon Pegg), un personaje presentado por primera vez en “Ice Age: Dawn of the Dinosaurs” ("La era de hielo 3").

— La maquinaria de Adam Sandler en Netflix no para. Su más reciente oferta es “Home Team”, una comedia deportiva producida por Sandler y protagonizada por Kevin James como el entrenador en jefe de la NFL Sean Payton. “Home Team”, que se estrena el viernes 28 de enero en el servicio de streaming, se basa en la verdadera historia de Payton, quien fue suspendido de la temporada 2012 de los Saints de Nueva Orleans debido al escándalo Bountygate y usó ese tiempo para entrenar al equipo Pop Warner de su hijo. En cuanto a Sandler, cuya última película de Netflix, “Hubie Halloween” ("El Halloween de Hubie"), se estrenó en 2020, tendrá su propia comedia deportiva más adelante este año, como un cazatalentos de la NBA que intenta fichar a un jugador extranjero.

— El Festival de Cine de Sundance continúa desarrollándose de manera virtual en su segunda semana. A pesar de que el festival de Park City, Utah, tuvo que cancelar sus eventos presenciales debido al aumento de casos de COVID-19, una amplia gama de películas independientes pueden verse desde casa con la compra de un boleto. Las películas que se estrenarán a partir del lunes incluyen la comedia sobre amistad de Tig Notaro y Stephanie Allynne “AM I OK?”, con Dakota Johnson y Sonoya Mizuno; “The Janes”, un documental sobre el colectivo de abortos clandestinos de la década de 1970; “Emily the Criminal”, con Aubrey Plaza como una mujer de Los Ángeles agobiada por las deudas que se ve arrastrada a una zona criminal; y “Cerdita” (titulada en inglés “Piggy”), una película española de terror sobre una adolescente hostigada.

— Jake Coyle

MÚSICA

— La cantautora Anaïs Mitchell, quien ganó un premio Tony por el musical “Hadestown”, retoma su propia música con un nuevo álbum homónimo que saldrá el viernes 28 de enero. Realizado con miembros de Bon Iver y The National, es la primera colección de material completamente nuevo de Mitchell desde “Young Man in America” ​​de 2012. Al comienzo de la pandemia, la artista se retiró a su Vermont natal, dio a luz y se reconectó con su pasado. Las canciones que creó son muy autobiográficas y por eso eligió darle su nombre al álbum. “Sentí que después de tantos años de trabajar contando otras historias, ahora aquí están algunas de las mías”, dice.

— The Temptations siempre está de moda y no ha dejado de hacer música. Su nuevo álbum, “Temptations 60”, incluye temas escritos y producidos por Narada Michael Walden, el productor de hip hop K. Sparks, el antiguo miembro del grupo Ron Tyson, el miembro fundador Otis Williams y el legendario Smokey Robinson, cuyas canciones clásicas iniciaron la racha de éxitos original del grupo. “Temptations 60" incluye el sencillo principal con Robinson “Is It Gonna Be Yes Or No”. Prepárense para chasquear los dedos el viernes 28 de enero.

— Mark Kennedy

TELEVISIÓN

— El creador de “Downton Abbey”, Julian Fellowes, tiene una nueva serie. Eso es suficiente para sus admiradores, pero para aquellos que necesitan más detalles: “The Gilded Age” de HBO, escrita por Fellowes y Sonja Warfield, comienza en 1882 en medio de un cambio económico desgarrador en Estados Unidos que a algunos amasar enormes fortunas. Louisa Jacobson interpreta a una mujer joven que deja el campo por la ciudad de Nueva York y vive con sus tías adineradas, una de las cuales está en guerra con un magnate nuevo rico. Carrie Coon, Morgan Spector, Cynthia Nixon y Christine Baranski son parte del elenco de este drama de nueve episodios que debuta el lunes.

— Hay historias de terror e historias sobre los horrores de la escuela secundaria, y luego está “Astrid & Lilly Save the World”, una serie de Syfy que combina ambas cosas. Las amigas Astrid y Lilly (Jana Morrison, Samantha Aucoin) son marginadas sociales que accidentalmente abren un portal a una “dimensión de monstruos terriblemente peculiar”, según se explica. Pero el dúo puede convertir la mala suerte en buena y darse cuenta de su potencial de héroes al enfrentarse a las criaturas. La serie se estrena el martes en Syfy (con un estreno simultáneo en canal USA).

— Una reunión de high school más un asesinato es igual a “The Afterparty”, una serie de comedia y misterio de Apple TV+ de los cineastas Chris Miller y Phil Lord (“Spider-Man: Into the Spider-Verse”, “The Lego Movie”). Descrita como “una serie que desafía los géneros” sobre la noche de reunión que terminó en muerte, cada uno de los ocho episodios se centra en el relato de un personaje de los acontecimientos. Tiffany Haddish, Sam Richardson, Zoë Chao e Ilana Glazer son parte del elenco de la serie, que debuta con tres episodios el viernes 28 de enero. Los episodios restantes se estrenarán los viernes consecutivos.

— Lynn Elber