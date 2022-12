Kenia Os vive la fama desde Mazatlán

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La artista pop mexicana Kenia Os continúa cosechando fans dentro y fuera de su país, pero dice que de momento prefiere seguir viviendo en su natal puerto de Mazatlán, en el estado norteño de Sinaloa.

“Trato de estar en Mazatlán el mayor tiempo posible porque me gusta estar en mi casa”, dijo en una entrevista reciente con The Associated Press de visita en la Ciudad de México. “Me gusta bastante, es mi casa, ahí está mi familia y la verdad es que es muy pacífico... Mazatlán tiene algo especial, comida rica, no hay tráfico, está mi familia, (es) mucho más barato y los atardeceres más lindos”.