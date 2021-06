Metallica está de manteles largos por el 30 aniversario de “The Black Album”, y para celebrarlo invitó a más de 50 artistas que incluyen a Juanes, Mon Laferte y J Balvin.

“The Metallica Blacklist” cuenta con la participación de 53 artistas de diferentes géneros, generaciones y culturas que hicieron versiones de las canciones del álbum homónimo de Metallica conocido popularmente como “The Black Album”. “The Metallica Blacklist” saldrá a la venta el 10 de septiembre.

Los dos primeros sencillos del disco son “Enter Sandman”, interpretada por Juanes, y “Nothing Else Matters”, interpretada por Miley Cyrus con WATT, Elton John, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo y Chad Smith.

El dúo Ha*Ash dará su voz a “The Unforgiven” y el Instituto Mexicano del Sonido hará una versión de “Sad But True” con La Perla y Gera MX. Mon Laferete, en tanto, interpretará “Nothing Else Matters”.

Las ganancias de las ventas del álbum serán destinadas a diferentes organizaciones benéficas, entre ellas All Within My Hands de Metallica y la Fundación Mi Sangre de Juanes.

Balvin, que estará a cargo de “Wherever I May Roam”, destinará las ganancias de su canción al Hospital de Investigación Infantil St Jude y a All Within My Hands.

Entre otros, Rodrigo y Gabriela hacen una versión de “The Struggle Within” y José Madero de “The Unforgiven”. St. Vincent, Dave Gahan, Alessia Cara y The Warning son otros de los artistas participantes.

Las celebraciones por “The Black Album” también incluirán una nueva versión remasterizada del disco original.

Previamente Juanes había hecho un cover de “Seek and Destroy” en el Festival Rock al Parque en Bogotá en 2019 y, ese mismo año, Lars Ulrich de Metalliza le entregó al colombiano el premio a la Persona del Año en la ceremonia de los Latin Grammy.