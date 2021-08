Jennifer Hudson acababa de ganar el Oscar por “Dreamgirls” (“Soñadoras”) cuando la llamaron para conocer a Aretha Franklin en 2007. Las dos cantantes se habían conocido técnicamente antes, cuando Hudson, recién salida de American Idol, abrió un concierto de Franklin en Indiana. Pero esa ocasión era diferente: La Reina del Soul le dijo a Hudson que quería que la interpretara en una película.

No fue una sorpresa total, a Hudson la habían preparado antes del encuentro. Y su admiración por Franklin no era un secreto, No sólo hizo su audición para Idol con “Share Your Love with Me” de Franklin, también decía en entrevistas que soñaba con interpretarla.