NUEVA YORK (AP) — HBO y HBO Max son los principales contendientes para los Premios GLAAD, con 19 nominaciones en conjunto, en su mayoría para series de TV como “Hacks”, “The Other Two” y “The Sex Lives of College Girls”.

Los premios anuales honran a los medios por representaciones justas y precisas de personas LGBTQ. Los servicios de streaming obtuvieron un total de 63 nominaciones, los canales de cable 39 y los de televisión abierta 17.

Las películas nominadas incluyen “Eternals” de Walt Disney Studios Motion Pictures, “Everybody’s Talking About Jamie” ("Todos hablan de Jamie") de Amazon Studios, “The Mitchells vs. the Machines” (" La familia Mitchell vs. las máquinas") de Netflix, “tick, tick... BOOM!” de Netflix y “West Side Story” ("Amor sin barreras") de Walt Disney Studios Motion Pictures.

Netflix obtuvo 17 candidaturas, Hulu siete, y ABC, MSNBC y Peacock cuatro cada una. En los apartados en español, Univision y Telemundo recibieron dos nominaciones cada cual.

De los 30 programas de TV nominados en tres categorías — mejor serie de comedia, mejor serie de drama y mejor serie nueva — 18 incluyeron personajes transgénero o no binarios, entre ellos “Pose”, “9-1-1: Lone Star”, “Good Trouble”, “Grey’s Anatomy”, “The L Word: Generation Q”, “Star Trek: Discovery” y “The Sex Lives of College Girls”.

GLAAD señaló que la representación se produjo en un año en que aumentó la violencia contra las personas transgénero y los legisladores de Estados Unidos presentaron una serie de proyectos de ley que intentan impedir que los jóvenes transgénero participen en deportes y tengan acceso a asistencia médica.

En los apartados de música, los artistas nominados incluyen a Lil Nas X, Halsey, Arlo Parks, Japanese Breakfast, Kaytranada, Demi Lovato, Mykki Blanco y BROCKHAMPTON. Entre los ganadores de premios especiales están la campeona de “Jeopardy!” Amy Schneider y “The Laverne Cox Show”.

El año pasado, Netflix fue el principal contendiente con 26 nominaciones. La lista de este año incluye 246 nominados en 30 categorías, frente a los 198 nominados en 28 categorías del año pasado.