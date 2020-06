HBO Max retira "Lo que el viento se llevó", agregará conexto

NUEVA YORK (AP) — HBO Max retiró temporalmente “Lo que el viento se llevó” del servicio de streaming para agregar contexto histórico a la película de 1939, por años criticada por romantizar la esclavitud y la era de la Guerra Civil en el sur de Estados Unidos.

Las protestas por la muerte de George Floyd han obligado a compañías de entretenimiento a lidiar con la pertinencia de producciones tanto actuales como del pasado. El martes, Paramount Network retiró el programa de telerrealidad “Cops” luego de 33 temporadas. La BBC también retiró episodios de “Little Britain”, una serie de comedia que incluía a un personaje con la cara pintada de negro, de su servicio de streaming.

En un artículo de opinión publicado el lunes en el diario Los Angeles Times, el cineasta John Ridley exhortó a WarnerMedia a retirar “Lo que el viento se llevó” argumentando que “romantiza la Confederación de un modo que continúa dando legitimidad a la idea de que el movimiento secesionista era algo más, o mejor, o más noble de lo que fue — una insurrección sangrienta para mantener el ‘derecho’ a poseer, vender y comprar seres humanos”.

En un comunicado WarnerMedia, propiedad de AT&T y dueña de HBO Max, calificó “Lo que el viento se llevó” como “un producto de su época” que muestra los prejuicios raciales.

“Estas representaciones racistas estaban mal entonces y están mal ahora, y sentimos que mantener este título disponible sin una explicación y una denuncia de esas representaciones sería irresponsable”, dijo un vocero de HBO en un comunicado.

La compañía dijo que cuando “Lo que el viento se llevó” regrese al recién lanzado servicio de streaming incluirá “contexto histórico y una denuncia de esas mismas representaciones, pero será presentada como se creó originalmente, porque hacer lo contrario sería igual que alegar que esos prejuicios nunca existieron”.

Basada en un libro de 1936 de Margaret Mitchell, “Lo que el viento se llevó” ("Gone with the Wind", en inglés) es una épica histórica sobre un romance entre Scarlett O’Hara (Vivien Leigh), hija del dueño de una plantación en Georgia, y Rhett Butler (Clark Gable), un apostador que se une a la Confederación.

“Lo que el viento se llevó” ha sido por años denunciada por incluir personajes de esclavos que se mantienen leales a sus antiguos amos tras la abolición de la esclavitud. Sigue siendo la película más taquillera de todos los tiempos cuando se ajusta a la inflación. Ganó ocho Premios de la Academia, incluyendo a mejor película y a mejor actriz de reparto, por el trabajo de Hattie McDaniel, la primera actriz negra que fue nominada o ganó un Oscar.