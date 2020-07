El actor Johnny Depp llega al Tribunal Supremo en Londres el jueves 20 de julio del 2020. Depp demandó a la editora de The Sun, News Group Newspapers, y al editor ejecutivo del tabloide, Dan Wootton, por un artículo de abril de 2018 que lo llamó "marido golpeador". La defensa de The Sun se basa en 14 alegatos de violencia de su exesposa, Amber Heard. Depp los niega todos. (AP Foto/Alastair Grant) less