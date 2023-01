“Everything Everywhere” es la más nominada a los Oscar

NUEVA YORK (AP) — La popular película independiente de multiversos y ciencia ficción “Everything Everywhere All at Once” (“Todo en todas partes al mismo tiempo”) encabezó el martes las nominaciones a la 95a edición de los Premios de la Academia al recibir 11 menciones.

La película dirigida por Daniel Scheinert y Daniel Kwan recibió nominaciones para la actriz Michelle Yeoh y mejor actor de reparto para Ke Huy Quan, entre otras, en un día en el que Hollywood honró espectáculos de la gran pantalla como “Top Gun: Maverick” y “Avatar: The Way of Water” y un año después de que un servicio de streaming ganara el premio a mejor película por primera vez.

Las 10 cintas nominadas a mejor película son: “Everything Everywhere All at Once”, “The Banshees of Inisherin” (“Almas en pena de Inisherin”), “The Fabelmans” (“Los Fabelman”), “Tár”, “Top Gun: Maverick”, “Avatar: The Way of Water” (“Avatar: El camino del agua”), “Elvis”, “Im Westen nichts Neues” (“Sin novedad en el frente” o “All Quiet on the Western Front”), “Women Talking” (“Ellas hablan”) y “Triangle of Sadness” (“El triángulo de la tristeza”).

Las nominaciones fueron anunciadas por los actores Riz Ahmed y Allison Williams desde el Teatro Samuel Goldwyn en Beverly Hills, California.

Argentina logró ser nominada en la categoría de mejor largometraje internacional por su drama sobre el juicio civil a los jerarcas de la última dictadura “Argentina, 1985”, dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Riardo Darín. Competirá con una de las más nominadas del día, “Im Westen nichts Neues” de Alemania, que también consiguió menciones en las categorías de guion adaptado, cinematografía y efectos visuales. Ambas se medirán también con “Close” de Bélgica, “EO” de Polonia y “The Quiet Girl” de Irlanda.

Si los Oscar del año pasado estuvieron dominados por los servicios de streaming, “CODA” (“CODA: Señales del corazón) de Apple TV+ ganó el premio a mejor película y Netflix consiguió el mayor número de nominaciones con 27, las películas que atrajeron al público al cine después de dos años de pandemia son mayoría entre las contendientes de la 95ª edición de los premios.

Las nominadas a mejor actriz son: la estrella cubano-española Ana de Armas de “Blonde” (“Rubia”); Cate Blanchett de “Tár”; Andrea Riseborough de “To Leslie”; Michelle Williams de “The Fabelmans” y Yeoh de “Everything Everywhere All at Once”.

Los nominados a mejor actor son: Brendan Fraser de “The Whale” (“La ballena”); Colin Farrell de “The Banshees of Inisherin”; Austin Butler de “Elvis”; Bill Nighy de “Living”; Paul Mescal de “Aftersun”.

Las nominadas a mejor actriz de reparto son: Angela Bassett de “Black Panther: Wakanda Forever” (“Black Panther: Wakanda por siempre”); Hong Chau de “The Whale”; Kerry Condon de “The Banshees of Inisherin”; Jamie Lee Curtis de “Everything Everywhere All at Once”; Stephanie Hsu de “Everything Everywhere All at Once”.

Los nominados a mejor actor de reparto son: Brian Tyree Henry de “Causeway”; Judd Hirsch de “The Fabelmans”; Brendan Gleeson de “Banshees on Inisherin”; Barry Keoghan de “Banshees of Inisherin” y Quan de “Everything Everywhere All at Once”.