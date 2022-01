Una lista curada por The Associated Press de lo que está por llegar a los servicios de streaming, las plataformas musicales, el cine y la televisión en Estados Unidos. Las fechas pueden variar en otros países.

CINE

— En su primera película sin su hermano Ethan, Joel Coen dirige la cruda y expresionista “The Tragedy of Macbeth” (“La tragedia de Macbeth”), protagonizada por Denzel Washington y Frances McDormand. La película, disponible a partir del viernes en Apple TV+, está filmada en blanco y negro y tiene una atmósfera densa. Y con dos protagonistas sexagenarios, le da una nueva dimensión al retrato de la ambición y el destino de Shakespeare. En su reseña, Jocelyn Noveck de AP calificó a “Macbeth” de Coen como “brillantemente imaginado y ejecutado”.

— “Hotel Transylvania” tiene ahora una década y la cuarta entrega de la serie, “Hotel Transylvania: Transformania” ("Hotel Transylvania: Transformanía"), será su última. La cinta, que Sony Pictures originalmente planeó estrenar en cines, debutará el viernes en Amazon Prime. Con un elenco de voces que incluye a Andy Samberg, Selena Gomez, Kathryn Hahn y Jim Gaffigan, “Transformania” pone patas arriba la franquicia cuando “Monsterfication Ray” enloquece y convierte a los monstruos en humanos.

— Jake Coyle

MÚSICA

— Elvis Costello y su banda The Imposters lanzan el viernes “The Boy Named If”, con 13 cortes descritos como “canciones urgentes e inmediatas con melodías brillantes, solos de guitarra que pican y un paso rápido al ritmo”. El primer sencillo es “Magnificent Hurt”, un rock con un ritmo fuerte y un órgano de los años 70. El álbum estará disponible en vinilo, CD, casete y en servicios de streaming. También tendrá una edición con un libro de 88 páginas con 13 cuentos cortos ilustrados cuyos títulos corresponden a los nombres de las canciones.

— “Brightside”, el cuarto álbum de estudio de The Lumineers, aterriza el viernes y tiene una canción inspirada en un accidente automovilístico. “Where We Are” revisita el accidente que el guitarrista y vocalista principal Wesley Schultz y su esposa Brandy Schultz tuvieron hace unos 10 años, cuando eran novios. La canción de medio tempo dice “Dónde estamos/No sé dónde estamos, pero estará bien”. El nuevo álbum estuvo precedido por el lanzamiento de tres sencillos: “Brightside”, “Big Shot” y “A.M. Radio.”

— Mark Kennedy

TELEVISIÓN

— John Cena repite su papel de “The Suicide Squad” (“El Escuadrón Suicida”) en la serie derivada del universo de DC “Peacemaker” ("El Pacificador"). No sorprenderá a los fans de la película de John Gunn, pero hay mucha violencia, vulgaridad y, sí, comedia. El elenco incluye a Danielle Brooks (“Orange Is the New Black”) como Leota Adebayo, Freddie Stroma como Vigilante, Jennifer Holland como Harcourt y Robert Patrick como Auggie Smith. La serie de ocho episodios, escrita y dirigida en gran parte por Gunn, debuta con tres capítulos el jueves en HBO Max, y el resto se irán estrenando en jueves consecutivos.

— El servicio de streaming BroadwayHD tiene una nueva y ecléctica lista de producciones teatrales, películas musicales y documentales para enero. “Les Misérables in Concert: The 25th Anniversary”, grabado en Londres en 2010 y disponible ahora, es protagonizado por Alfie Boe como Jean Valjean, Lea Salonga como Fantine y Nick Jonas como Marius. Los fanáticos de Robert Morse en “Mad Men” deberían ver su interpretación del joven y ambicioso J. Pierpoint Finch en la versión cinematográfica de 1967 de “How to Succeed in Business Without Really Trying” ("Como triunfar en los negocios sin realmente tratar"), el musical de Frank Loesser que unos años antes le había merecido a Morse un Tony. La película ya está disponible en el servicio. Una reposición teatral de 1980 de “Camelot”, protagonizada por Richard Harris, debuta el jueves.

— Lynn Elber