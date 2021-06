Una lista curada por The Associated Press de lo que está llegando esta semana a los servicios de streaming, las plataformas musicales, el cine y la televisión.

CINE

— Las películas de verano (boreal) finalmente comienzan a calentar con el esperado estreno de “In the Heights” de Lin-Manuel Miranda. El musical sudoroso y vibrante sobre el vecindario de Washington Heights durante un apagón en Nueva York está indudablemente hecho para la gran pantalla; el director Jon M. Chu (“Crazy Rich Asians”) se aseguró de eso. Pero si no puedes verla en el cine, estará disponible gratis en HBO Max a partir del jueves por 31 días. Y en casa, podrás rebobinar y cantar sin que ningún extraño te mire con rareza.

— Paramount+ también está causando revuelo al ofrecer la nueva cinta de acción “Infinite” dirigida por Mark Wahlberg y Antoine Fuqua gratis para sus suscriptores el viernes. En el filme, basado en el libro “The Reincarnationist Papers”, Wahlberg interpreta a un hombre que no sabe que es un “eterno”, pero comienza a sospechar que tal vez su diagnóstico de esquizofrenia no explica por completo sus visiones y habilidades. A juzgar por los trailers, no tiene nada que envidiarle a “Mission: Impossible” (“Misión: Imposible”) y “Fast & Furious” (“Rápidos y Furiosos”) en cuanto a acción. Chiwetel Ejiofor coprotagoniza.

— Y en Amazon Prime Video, a partir del viernes podrás ver el giro gótico que el director italiano Matteo Garrone le dio a Pinocho, luego de haberse estrenado sin fanfarria el pasado diciembre. Basada en la novela de Carlo Collodi de 1883 “Las aventuras de Pinocho”, esta es una versión mucho más oscura que la cinta animada llena de canciones. Si bien puede que el resultado no sea adecuado para todos los niños, es un cuento de hadas extraño, visionario y encantador del viejo mundo al que cualquier fanático de Guillermo del Toro o “The NeverEnding Story” (“La historia sin fin”) de Wolfgang Petersen debería dar una oportunidad.

— Lindsey Bahr

MÚSICA

— Inspirado por sus experiencias con su familia en Texas al comienzo de la pandemia, Lukas Nelson elaboró su nuevo álbum con Promise of the Real. “A Few Stars Apart”, que incluye ocho canciones, se grabó en vivo en tres semanas en el histórico RCA Studio A de Nashville bajo la producción de Dave Cobb, ganador del Grammy que ha trabajado con todos, desde Chris Stapleton hasta Lady Gaga. “Soy de lo que podría llamarse la familia de carretera por excelencia; he estado viajando toda mi vida”, dijo Lukas Nelson, hijo de Willie Nelson. “No recuerdo la última vez que pasamos tanto tiempo juntos como familia. Creamos muchos vínculos realmente importantes durante ese tiempo y debo decir que, a pesar de lo terrible que ha sido la pandemia en muchos sentidos, para mi paz interior, pude sacar mucho provecho de este momento. Pude hacer una pausa y reflexionar”.

— Después de alcanzar el éxito con su hit multiplatino “Lost Boy” de su álbum debut de 2017 “Safe Haven”, Ruth B. está de regreso con un segundo disco. La cantautora etíope-canadiense de 25 años lanza el viernes el disco de 11 cortes “Moments In Between”, producido por Patrick Wimberly, quien ha trabajado con Solange, MGMT, Ellie Goulding y Joji. Ruth B. ya ha lanzado canciones del álbum que incluyen “Dirty Nikes”, “Situation” y “Die Fast”.

— Mesfin Fekadu

TELEVISIÓN

— Tom Hiddleston repite su papel cinematográfico de Loki en la nueva serie limitada de Disney+ que lleva el nombre del personaje de Marvel y que se desarrolla después de los eventos de “Avengers: Endgame”. En la serie de seis partes que se estrena el miércoles, Loki se ve obligado a ayudar a arreglar la ruptura en el tiempo que causó. Confrontado por su pasado — que incluye literalmente apuñalar a gente “por la espalda como 50 veces” — su respuesta descarada es: “Bueno, nunca lo volveré a hacer”. Hiddleston, por supuesto, ofrece la línea con toda su gracia.

— Parece que fue ayer cuando la extensa familia Kardashian-Jenner invadió la televisión y muchas otras partes de nuestra cultura y comercio con “Keeping Up With the Kardashians”. Pero han pasado 15 años y 20 temporadas, y es hora de decir adiós con el episodio final que se transmitirá el jueves a las 8 p.m. de Nueva York (0000 GMT). ¿Cómo concluir la saga de varios niveles que incluyó matrimonios, casi matrimonios, divorcios y la mejor relación entre famosos de todos los tiempos, con Kanye West? No acabará. La serie de E! será historia, pero la familia volverá con un programa en el servicio de streaming Hulu.

— Lynn Elber