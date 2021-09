NUEVA YORK (AP) — Sandra Cisneros siente que finalmente ha respondido una carta que tenía pendiente con su nuevo libro, “Martita, te recuerdo”.

La galardonada autora de “The House on Mango Street” (“La casa en Mango Street”) está de regreso con su primera obra de ficción en casi una década: una historia de recuerdos y amistad, pero también sobre las experiencias que muchas jóvenes atraviesan como inmigrantes en cualquier parte.

Inspirada por su propio tiempo en París como una joven aspirante a escritora, la historia sigue a Corina, una veinteañera que deja a su familia mexicana en Chicago para perseguir sus sueños literarios en Francia, pero en cambio se encuentra en apuros por falta de dinero, entablando amistad con artistas mendigos y durmiendo en pisos abarrotados de inmigrantes durante su breve tiempo en la Ciudad Luz. Apoyándola en todo momento están Martita y Paola, una argentina y una italiana tan empobrecidas como ella, con quienes desarrolla una amistad entrañable.

Con los años las tres se dispersan por distintos continentes y finalmente pierden el contacto, hasta que Corina encuentra una serie de viejas cartas en un cajón que le traen recuerdos intensos de aquellos días juntas.

“Comenzó desde un lugar en mi propia memoria, con la verdadera Martita que inspiró esta historia — o las verdaderas Martitas, debería decir, porque conocemos a muchas en nuestras vidas: mujeres que vienen y se hacen amigas nuestras y no tienen nada. Siempre son aquellos que no tienen nada los que más dan”, dijo Cisneros en una entrevista reciente con The Associated Press vía Zoom desde San Miguel de Allende, México, en la que habló en inglés salpicado de español.

“Así que lo que comenzó como una historia real sobre cosas que me sucedieron se infló y se fue a otros lugares”, continuó. “Se basa en tantas mujeres que conocí a lo largo de mi vida que se han hecho mis amigas y me han brindado refugio, amor y apoyo”.

“Martita, te recuerdo” (Vintage Original) se publicó la semana pasada como un libro de bolsillo en dos idiomas, con la historia original en inglés en la portada, “Martita, I Remember You”, y la traducción al español de Liliana Valenzuela al darle la vuelta.

Cisneros comenzó a escribirla a finales de los 80, principios de los 90, con la idea de incluirla en su galardonada colección “Woman Hollering Creek”, pero no terminó ahí. Sólo tenía la primera parte de la historia y su editor sintió que había más en ese relato.

Los últimos dos años, finalmente desempolvó el manuscrito y amplió el relato con un medio y un final.

“Supongo que necesitaba ser mayor para poder escribir esa parte”, dijo Cisneros riendo. “No sé cuántos años tenía, ¿estaría en mis 30? Sí. ¡No pude escribir el final porque era demasiado joven! Aunque Corina tiene unos 36 años, ... yo no soy tan sabia como Corina. La autora necesitaba ser mayor para tener una visión amplia, para verlo” con claridad.

El libro nos traslada a una época en la que no había correo electrónico ni teléfonos celulares y la gente intercambiaba direcciones físicas para mantenerse en contacto por correspondencia. Recibir cartas desde lejos era motivo de alborozo, y en el libro Corina lee y relee las suyas.

“De hecho, la primera carta está basada en una carta real que me llegó después de que me fui. Habían pasado años ... y llegó una carta que me provocó un sentimiento que no supe describir. Fue precisamente esa emoción la que sentí cuando leí esta carta de la persona real la que me inspiró”, dijo Cisneros.

“Toda esta historia es mi carta que nunca le envié por correo a ella, o a todas las Martitas que se hicieron amigas mías cuando estaba viajando por el mundo. Sentí que tenía que escribir esta carta sin enviar para entender qué fue lo que experimenté en estas relaciones muy breves y aleatorias con personas a las que conocí cuando viajaba. Todas estas mujeres a las que conocí”.

Aunque está ambientado en Francia en la década de 1980, Cisneros, quien siempre ha abordado el tema de la inmigración en su obra, espera que la gente encuentre relevante su nuevo libro en la actualidad.

“Todavía es muy relevante ahora para todos los países y especialmente para Estados Unidos”, señaló. “Me avergüenza vivir en este momento y ser ciudadana de un país que separa a los niños de sus padres y que está tratando a los refugiados peor que a los animales, así que espero que este libro ayude a despertar a la gente, a hacer cambios. Creo absolutamente que el arte puede generar cambios porque ha supuesto un cambio muy grande en mi vida”.

“La generosidad de los extraños me hizo comprender lo que viven los inmigrantes ahora al venir a los Estados Unidos, el ser vilipendiados, ser despreciados de la forma en que los parisinos, ya sabes, nos miraban desde arriba” en ese entonces, agregó. “Es el mismo sentimiento. Comprendí a mi padre y entendí la situación de los inmigrantes ahora de una manera que tal vez no podría, así que me alegra haber vivido esa experiencia”.

Si pudiera tener noticias de Martita, ¿qué le diría?

”¡Oh! ¡Sería tan feliz! Le diría: ‘Martita, ¿dónde estás? ¡Ya voy! ¿Qué te pasó?’ Me encantaría volver a ver a Martita. Olvidé su apellido, no sé dónde está, pero ella es la que desencadenó estas historias de muchas mujeres que están conectadas”.

Nacida en Chicago de padres mexicanos, Cisneros es una de las autoras latinas más destacadas en Estados Unidos con reconocimientos que incluyen el Premio Nacional de Libro en 1985 por “The House on Mango Street”, el Premio PEN/Nabokov a la literatura internacional y la Medalla Nacional de las Artes de 2015.

Actualmente está terminando un nuevo libro de poesía que saldrá el próximo año tanto en inglés como en español: “Woman without Shame” / “Mujer sin vergüenza”. También está trabajando en el libreto de la adaptación para ópera de “The House on Mango Street” con el compositor neoyorquino Derek Bermel, así como en un piloto para una serie de televisión basada en el mismo libro.

