Los mitos sobre las sirenas y las criaturas marinas podrán ser muy antiguos, pero los cineastas modernos todavía se sienten atraídos por las fantasías en las profundidades del agua.

Y no se trata sólo de “Luca”, la encantadora historia sobre el paso a la madurez de Disney y Pixar. Dos gemas internacionales, “Undine” de Alemania y “Scales” de Arabia Saudita, también encontraron inspiración bajo el mar.

Aunque ambas comparten un hilo conductor, también son bastante diferentes. “Undine”, disponible para streaming on demand, sigue las pruebas románticas de una ninfa del agua que vive y trabaja en Berlín como historiadora de la ciudad. “Scales”, que se estrenará de forma limitada el viernes, trata sobre una joven vivaz, Hayat, cuyo padre se niega a sacrificarla al mar, como es la tradición en su pobre pueblo de pescadores.

Para el guionista y director de “Undine” Christian Petzold, la inspiración nació de un deseo de seguir trabajando con Paula Beer y Franz Rogowski. Cerca del final de su rodaje de “Transit”, mintió y dijo que tenía otro guion para ellos, haciendo una vaga referencia a la historia de una ninfa del agua que toma forma humana cuando se enamora de un hombre.

“Me dijeron: ‘Nos gustaría, pero tienes que escribirlo primero’”, dijo Petzold. “Y entonces estaba bajo presión. Pero la presión es muy buena para gente como yo”.

Aunque Beer no estaba demasiado familiarizada con los orígenes del mito, conocía la historia en general: ha sido la base de ballets, poemas, obras literarias e incluso de “The Little Mermaid” (“La Sirenita”). Además, Petzold iba a darle su propio toque.

“Me encanta que Christian haya combinado el mito y el mundo moderno, así que no es una película de cuento de hadas con vestidos, caballos y grandes pelucas. Tiene una capa más natural. Pero también es un universo en el que está bien decir: ‘Si no me amas, te mataré’”, dijo Beer. “Fue divertido de interpretar. Ella no es humana, pero quiere ser humana. Y ella tiene un corazón realmente puro. Creo que eso la hace capaz de sentir emociones a las que los humanos les tienen miedo”.

Terminó siendo una elección inspirada para este par en más de un sentido. Rogowski descubrió durante su preparación que un viejo problema con sus tímpanos que le había impedido sumergirse ya no existía. La euforia submarina de Rogowski durante sus lecciones de buceo dejó una gran impresión en Petzold, que estaba ansioso por capturar el sentimiento en la pantalla.

La guionista y directora de “Scales”, Shahad Ameen, se sorprendió igualmente de que terminara haciendo una “película de sirenas”.

“Nunca pensé en mí como la escritora que haría una película sobre sirenas. Nunca se me pasó por la cabeza”, dijo Ameen. “Pero de niña me encantaba la fantasía”.

Después de graduarse de la universidad y hacer un par de cortometrajes, decidió probar un poco de realismo mágico. Después de todo, también era poeta y se sintió atraída por el simbolismo del cine ruso. Y entonces se le ocurrió una imagen sorprendente: una sirena cortada por la mitad frente a niñas pequeñas por alguien que se parece a la sirena. Comenzó a escribir de inmediato.

“Sabía que tenía oro con la idea de simbolizar a las mujeres árabes y el miedo a las mujeres con esas sirenas”, dijo. “Es la historia de Hayat rechazando el cuerpo que le dieron. Y ella no comprende su poder y de hecho lo mata. Y luego, lentamente, comienza a comprender lo que significa su cuerpo. Poco a poco comienza a desaprender lo que la sociedad le había enseñado sobre su cuerpo. Y cuando finalmente se acepta a sí misma, el mundo la acepta”.

La elegante película en blanco y negro de Ameen ya ha sido celebrada con éxito en festivales, desde Venecia hasta SXSW, y de hecho fue la representante al Oscar de Arabia Saudita el año pasado. La realizadora tiene la esperanza de que el público estadounidense también responda. Una de sus mejores proyecciones, dijo, fue en la universidad William & Mary en Virginia.

“Espero que la gente disfrute viendo algo diferente”, dijo Ameen.

