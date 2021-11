Diamante Eléctrico va por las mayores en los Latin Grammy

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Para la banda colombiana de rock Diamante Eléctrico, el pop era la “consecuencia” a la que querían llegar para conectar más con el público y el experimento, que presentaron en el álbum “Mira lo que me hiciste hacer”, les mereció nominaciones a los Latin Grammy en las categorías principales.

“No es que sea un sonido, el pop es una consecuencia, es una cosa que la música hace, no es una cosa a la que la música suena”, dijo el guitarrista Daniel Álvarez en una entrevista por videollamada desde Bogotá. “Y este disco, su consecuencia ha sido de pegarle a más gente, de atraer más gente, y eso por definición es pop”.

La música bailable era una meta que se fijaron tras sus propias observaciones del público en grandes festivales como Coachella, donde después de un concierto suyo se dieron una vuelta por otros escenarios para sentir el ambiente.

“Nos dimos cuenta que la gente estaba bailando, pero no estaba bailado sólo porque el acto que estuviera tocando fuera un acto eminentemente de música para bailar, simplemente la gente va a mover el cuerpo”, dijo Álvarez.

Realizado en tiempos de pandemia, “Mira lo que me hiciste hacer” — cuyas canciones “Suéltame Bogotá” y “A veces” están nominadas al Latin Grammy a la grabación del año y canción del año, respectivamente — mezcla funk, música disco, pop de los 80 e instrumentación latinoamericana sobre una base de rock con groove. También les valió menciones en las categorías de mejor álbum pop/rock y mejor canción pop/rock, por “A veces”.

Previamente Diamante Eléctrico ganó el Latin Grammy al mejor álbum de rock, por “La gran oscilación” y “B”, así como a la mejor canción de rock por “Déjala rodar”. Dar el salto a la categoría de pop/rock no les incomoda. Dicen que las etiquetas son sólo eso, y de hecho se ven más como una banda alternativa que de rock puro.

“Los poperos son más relajados, me gustan más porque ellos van por la vida solamente escuchando canciones y viendo lo que les gusta y lo que no les gusta”, dijo Galeano. “El rockero está todo el tiempo renegando ‘que esto no es, que Maná, que Metallica’. ¡Ay no! A mí esas conversaciones ya me aburren demasiado”, agregó desde la Ciudad de México, donde reside.

Las nominaciones en las categorías generales de los Latin Grammy los hacen sentir orgullosos y son metas que se habían fijado. Los premios se entregarán el 18 de noviembre en una ceremonia que se transmitirá en vivo desde Las Vegas.

“Este año teníamos escrito estar por lo menos en alguna de las cuatro grandes”, dijo Álvarez sobre los apartados, que incluyen álbum del año, canción del año, grabación del año y mejor nuevo artista. “Ver que vamos conquistando los sitios en los que estábamos en rutados de conquistar, eso es lo más satisfactorio de todo”.

“Mira lo que me hiciste hacer” es su primer álbum tras la salida del baterista Andee Zeta, en 2019, después de ocho años en la agrupación, por lo que convocaron al baterista estadounidense Jordan Rose. Originalmente iban a grabarlo en Nueva York, pero ante la pandemia decidieron no parar el álbum y lo grabaron a distancia, desde Bogotá, Los Ángeles, Ciudad de México y la Gran Manzana, a diferencia de otros álbumes suyos realizados no nada más juntos, sino de forma análoga, en cinta.

“Hicimos un disco tan americano donde cada uno estaba de un lado”, dijo Galeano. “Tiene un poco el sabor de cada uno de los estudios personales de cada uno. Mi estudio era como la nave nodriza donde yo agarraba todo”.

“Suéltame Bogotá” es una canción muy vivencial, un himno y un reclamo a la ciudad, con su desorden y peligros, que no les deja parar la fiesta, especialmente a Galeano cuando está de visita.

“Habla un poco de verse envuelto en los callejones más oscuros de la ciudad, en esos sitios bizarros, en el caos, en los robos, en la inseguridad, en la promisciudad, en las drogas, en todo esto que tiene una ciudad que bien podrías cambiar ‘Suéltame Bogotá’ por ‘Suéltame CDMX’ o ‘Suéltame Buenos Aires’”, dijo Galeano.

“A veces”, es un tema sobre estar en altas y bajas en el amor, con toques de bossa nova. Dice: “A veces fui al que Mick Jagger le compró una casa / Y la vendí porque sin ti es solo una (grosería) casa”, y no es presunción; Diamante Eléctrico abrió conciertos de los Rolling Stones.

“Eso deja buen dinero. Con ese dinero yo me compré una casa cuando estaba casado y me divorcié y la vendimos. Es una historia de la vida real”, dijo Galeano.

La canción tiene la particularidad de ser la primera de la banda en la que canta Álvarez, quien dijo que cada vez que tiene que estar frente al micrófono es un “susto de comienzo a fin”.

“Uno está detrás del instrumento, se queda cayado, se toma un whisky, revisa el setlist, afina y empieza la otra canción, y mientras todo eso pasó, el tipo que tienes al lado acaba de animar a la gente, la subió, cambió la canción que viene a continuación. Con esa canción aprendí a respetar muchísimo más lo que hace Juan”, señaló.

En el álbum se escucha el clásico “Y ahora, ¿quién podrá ayudarme?” de “El Chapulín Colorado”, en la filosófica y apocalíptica “Sálvese quien pueda”.

“Yo sufro de una ansiedad medioambiental muy grande. Claramente todos estamos viendo hacia dónde va el planeta”, dijo Galeano. “Si no hacemos algo por cuidar la casa donde vivimos vamos a valer (grosería)”.

En septiembre, durante el Mes de la Herencia Hispana celebrado en Estados Unidos, Diamante Eléctrico estrenó su concierto de la serie Tiny Desk, grabado en Bogotá con la colaboración de Mario, el hermano de Galeano, y su orquesta de cumbia Frente Cumbiero. Para ese espectáculo, reversionaron sus canciones para llevarlas a ritmos e instrumentos afrocaribeños. Como escenografía usaron pancartas como las de las protestas por justicia social que han sacudido a Colombia en los últimos años.

“Nosotros siempre hemos sido muy vocales con respecto a todo lo político y hemos estado muy encima de todo lo que está pasando en el país”, dijo Galeano.

“Metimos toda la iconografía de la protesta en Colombia. La gente se siente representada a muchos niveles. Ve su protesta en un formato que tiene impacto mundial, ve su cumbia en un formato que tiene impacto mundial y ve las canciones de Diamante”, agregó Álvarez.

Actualmente la banda se encuentra de gira con Café Tacvba por Estados Unidos.

“La gira que siempre soñamos”, dijo Álvarez. “(Café Tacvba) es el referente de muchas cosas de nuestra carrera”.