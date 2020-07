Demi Lovato y Max Ehrich están comprometidos

En esta combinación de fotos, Lovato llega al estreno de "29rooms" en ROW DTLA en Los Angeles el 6 de diciembre de 2017, y el Max Ehrich llega al estreno de "Spider-Man: Homecoming" en Los Angeles el 28 de junio de 2017. La pareja anunció el jueves en Instagram que estaba comprometida.

NUEVA YORK (AP) — Demi Lovato y Max Ehrich están comprometidos.

La pareja de cantantes y actores hizo el anuncio el jueves en Instagram, donde cada uno publicó una fotografía de ellos besándose en la playa. Lovato también publicó una foto de su anillo.

“Supe que te amaba el momento en que te conocí”, escribió la artista. “Fue algo que no puedo describirle a nadie que no lo haya vivido de primera mano, pero por suerte tú también lo viviste... Nunca me he sentido amada de una manera tan incondicional por alguien en mi vida (aparte de mis padres) con todo y mis defectos. Nunca me presionas a nada más que ser yo misma. Y me haces querer ser la mejor versión de mí”.

Lovato y Ehrich comenzaron a salir este año. Ehrich, de 29 años, ha sido nominado a múltiples Emmy Diurnos por su trabajo en “The Young and the Restless”, ha aparecido en series de TV y películas y también ha lanzado música. Lovato, de 27 años, ha sido nominada al Grammy y lanzado un número de álbumes y sencillos de éxito tras haber saltado a la fama con la película musical de Disney Channel “Camp Rock”.

“Eres cada canción de amor, cada película, cada letra, cada poema, todo lo que jamás pude soñar y más en una compañera de vida. No hay palabras para expresar lo infinitamente enamorado que estoy de ti”, escribió Ehrich. “No puedo pasar otro segundo de mi vida aquí en la Tierra sin el milagro de tenerte como mi esposa”.

Este año Lovato ha lanzado varios sencillos, interpretó el himno nacional en el Super Bowl y cantó en la ceremonia de los premios Grammy. Previamente se había tomado un receso de la luz pública para enfocarse en su recuperación tras haber sufrido una reportada sobredosis en julio de 2018.

Lovato, quien ha hablado abiertamente sobre sus problemas con un desorden alimenticio, automutilación, drogas y alcohol, celebró seis años de sobriedad en marzo de 2018, pero tuvo una recaída que reveló en junio de 2018 en la canción “Sober”.

“Me siento honrada de tomar tu mano en matrimonio. Te amo más de lo que una pie de foto pueda expresar, pero estoy extática de comenzar una familia y una vida contigo”, escribió el jueves. “Te amo por siempre mi bebé. Mi compañero. ¡¡¡¡Por nuestro futuro!!!!”

Lovato también le agradeció al fotógrafo Angelo Kritkos “POR ESCONDERSE TRAS UNAS ROCAS Y CAPTURAR TODO ESTO!!!”