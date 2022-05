Chili Peppers honra a baterista de Foo Fighters en festival

of

NUEVA ORLEÁNS (AP) — El catártico regreso de la música y cultura al principal festival de música de Nueva Orleans luego de tres años terminó su primer fin de semana con los Red Hot Chili Peppers homenajeando al difunto baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, al final de su espectáculo.

Hawkins murió el 25 de marzo y los Foo Fighters se retiraron de su puesto en el Festival de Jazz, que se realizó por primera vez desde que la pandemia de coronavirus obligó a cancelar las ediciones de 2020 y 2021.

La batería de Chad Smith de los Red Hot Chili Peppers tenía la silueta de un halcón igual al que Hawkins llevaba tatuado en el brazo. Sobre el mismo estaba escrito Taylor, según reportes de The Times-Picayune / The New Orleans Advocate.

Al final del concierto de 90 minutos, Smith ocupó el centro del espectáculo mientras la viuda de Hawkins y los miembros de Foo Fighters lo miraban parados junto al escenario.

“Amamos a los Foo Fighters y amamos a nuestro hermano Taylor Hawkins. Ha significado mucho para nosotros poder tocar para ellos”, dijo Smith, quien luego dirigió a la multitud coreando “¡Te amamos, Taylor!”

El ambiente del Festival de Jazz de 2022 recordó a la edición de 2006, que se llevó a cabo ocho meses después de que el huracán Katrina devastara a Nueva Orleans. El festival se canceló en 2020 y 2021 debido a una tormenta completamente diferente: la pandemia.

El evento de dos fines de semana atrae a decenas de miles de personas al hipódromo Fair Grounds de la ciudad, donde se presentan diariamente hasta 80 cantantes y bandas musicales en más de una docena de escenarios, complementados con exposiciones de arte y artesanía y una variedad de puestos con comidas de Luisiana y más allá.

El Festival de Jazz atrae a estrellas conocidas como los Red Hot Chili Peppers, The Who y Lionel Richie, pero quizás es más conocido por presentar una gran variedad de talentos, estilos y géneros musicales de Luisiana: jazz, blues, Cajun, Zydeco y más.

Las mascarillas fueron una rareza el pasado fin de semana. En su mayoría, el evento transcurre al aire libre y llega cuando los casos de COVID están en su punto más bajo en meses y con dos tercios de la población estadounidense vacunada.