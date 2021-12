Baldwin: “Alguien es responsable de tiroteo” pero “no yo”

LOS ANGELES (AP) — Alec Baldwin dijo que siente una tristeza y arrepentimiento enormes por el tiroteo en el que murió una cinefotógrafa en el plató de la película “Rust” en Nuevo México, pero que él no es culpable.

“Alguien es responsable de lo que ocurrió y no puedo decir quién es, pero no soy yo”, dijo Baldwin en una entrevista en ABC con George Stephanopoulos que se transmitió el jueves por la noche es la primera vez que el actor ha hablado a profundidad en pantalla sobre el incidente del 21 de octubre. “Honestamente, si sintiera que fui responsable quizá me habría matado”.