Bad Bunny es el más escuchado de Spotify tres años seguidos

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Bad Bunny extendió por tercer año su reinado como el más escuchado a nivel mundial de Spotify colocándose en el primer puesto de la lista de artistas y de álbumes del año con “Un verano sin ti”. Bad Bunny también alcanzó el cuarto y quinto puesto de las canciones más reproducidas a nivel mundial.

El astro puertorriqueño es el primer artista en encabezar tres años consecutivos la lista de favoritos en Spotify. En 2022 tuvo más de 18.500 millones de reproducciones en el servicio de música por streaming.

Al igual que en 2021, la segunda artista más escuchada a nivel mundial fue la estadounidense Taylor Swift, seguida por los canadienses Drake y The Weeknd así como la banda sudcoreana BTS. Swift es la más reproducida también como artista femenina.

“El hat trick (triplete) que hace Bad Bunny con tres años consecutivos siendo el artista más escuchado en todo el planeta no es poca cosa", dijo el jueves Uriel Waizel, editor en jefe para música de Spotify México.

"Hay que celebrarlo, es un artista latino y está por encima de todos los monstruos y superestrellas del entretenimiento global”, subrayó, durante la inauguración de la Casa Spotify, un espacio en el centro de la Ciudad de México donde se presentarán de manera temporal experiencias inmersivas para que los fans vivan lo más escuchado del año.

“México y la Ciudad de México tienen muchísimo que ver en esto”, agregó Waizel sobre el logro de Bad Bunny. “Somos el principal país que consume reggaetón en el mundo. México también es una plataforma para que Latinoamérica salga al mundo y también el mundo entra a Latinoamérica a través de México”.

La canción más popular de 2022 es el éxito Harry Styles “As It Was”, con más de 1.600 millones de streams en todo el mundo. En el segundo puesto fue para “Heat Waves” de Glass Animals y por segundo año consecutivo “STAY” de The Kid LAROI con Justin Bieber. El cuarto y quinto puesto son de Bad Bunny, con “Me porto bonito” y “Tití Me Preguntó”.

Tras “Un verano sin ti” de Bad Bunny, el segundo álbum más escuchado del año fue “Harry’s House” de Harry Styles. La lista no cambió su tercer, cuarto y quinto puesto extendiendo el dominio de álbumes de 2021: “SOUR” de Olivia Rodrigo (3), “=” de Ed Sheeran (4) y “Planet Her” de Doja Cat (5), se aferraron a sus posiciones.

Los artistas más virales de 2022, cuya música se comparte con más frecuencia desde Spotify a las redes sociales, son: Taylor Swift en el primer puesto, The Weeknd en el segundo puesto, Bad Bunny en el tecero, BTS en el cuarto y Lana Del Rey en el quinto.

La letra más compartida a nivel global fue “Heat Waves” de Glass Animals, seguida de “Heather” de Conan Gray, “I Love You So” de The Walters, “Summertime Sadness” de Lana Del Rey y “Somewhere Only We Know” de Keane.