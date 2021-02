Alejandra Guzmán le canta a su otro lado de la luna

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Alejandra Guzmán se sincera con “Lado oscuro”, un tema en el que habla de las veces que se equivocó y tocó el fondo para aprender a agradecer los buenos momentos.

“Todos tenemos un lado oscuro, así como la luna misma”, dijo la cantante mexicana en una entrevista reciente por videollamada desde Miami. “Esta canción la escribí porque es más efectivo para mí abrazar, afrontar, conocer y hacer las paces conmigo misma, que esconder las cosas de ese lado que a veces no queremos mostrar cuando estamos deprimidos o enojados”.

La balada lanzada el viernes, que escribió con Alejandra Zéguer y Benjamín Díaz, es una canción con piano y cuerdas en la que la protagonista es la poderosa voz de Guzmán.

“No voy a olvidar quién estuvo ahí las noches que me derrumbé / Quién me dio la mano cuando me vio caer / Quién prendió una vela cuando no podía ver / No soy un ángel, nadie me enseñó a volar”, dice parte de la letra del tema, que representa el primer adelanto del que será su próximo álbum.

“Esta canción me gusta mucho, me dio mucha fe, me dio mucha paz cantarla”, dijo la artista. “Tuvimos suerte de poderlo lograr. Es la primera vez que produzco algo mío”.

En el respectivo video musical, Guzmán aparece ataviada en una creación de los diseñadores mexicanos Victor y Jesse, tocando el piano junto a un hermoso retablo mexicano barroco. El clip se filmó en la Iglesia de Santo Domingo en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Guzmán destacó que parte de la iluminación era natural y el efecto de luces que hizo el recorrido del sol dentro del templo.

La cantante dijo tener respeto por la religión y creer en la existencia de un poder superior que le ha ayudado a “salir de muchas” vicisitudes. La más reciente fue su experiencia en el puerto de Huatulco, en el estado sureño de Oaxaca, donde su casa sufrió daños graves durante un terremoto en 2020.

“Lo bueno de ese ejemplo es que todo se puede volver a empezar, a reconstruir”, expresó. “Cuando nos pasan cosas así, es cuando aprendemos a volvernos a levantar y así lo veo. Así como levanté esa casa puedo levantar muchas otras cosas. Lo más importante es que tú estés bien para poder sobrepasar lo material o lo que haga falta sobrepasar”.

En general, Guzmán siente que la pandemia hizo que todos encaráramos ese lado oscuro debido al confinamiento.

“Te das cuenta de lo poco que estamos con nosotros. Creo que eso ha sido lo más duro, el afrontarnos a nosotros mismos”, dijo. Por eso decidió sacar la canción, pues “ese lado que no siempre es el bonito y el que uno quiere mostrar, es el que más nos enseña”.

Presentarse en vivo es lo que más desea para el 2021. Tras probar el formato online se ha dado cuenta de que “sin público no hay música”.

“No es lo mismo que actuar y que cantar y que sudar y entregar ahí el alma. Si no hay alguien detrás, no es lo mismo”, dijo.

Mientras tanto, su público podrá verla en otra faceta — la de actriz — en la segunda temporada de “El juego de las llaves” de Amazon Prime Video, de próximo estreno. Guzmán se incorpora a la serie sobre parejas de swingers como una mujer llamada Astrid.

“Es una chava muy liberal, muy interesante”, adelantó. “Me gustó actuar... Hace mucho que no actuaba y lo que bien se aprende no se olvida”.