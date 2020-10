A los 72, Stevie Nicks sólo desea cantar en vivo

NUEVA YORK (AP) — Es sábado a las 9:30 p.m. y Stevie Nicks canta en el teléfono.

La leyenda del rock está en su casa en Los Ángeles, recluida desde diciembre tras terminar la gira “An Evening with Fleetwood Mac”. Al principio llegó para relajarse tras haber pasado un año en el ruedo y para celebrar las fiestas decembrinas. Pero entonces llegó la pandemia de coronavirus.

Estar varada en casa es bueno y malo para Nicks. ¿Lo bueno? Su casa es un oasis creativo donde viven sus instrumentos musicales favoritos. Es donde pasó un año grabado su álbum de 2011 “In Your Dreams” con Dave Stewart y Glen Ballard.

Su actual encierro de 10 meses la llevó a grabar el sencillo “Show Them the Way”, que sale el viernes.

“Es hermoso”, dice tras cantar el coro de la canción al final de una entrevista de más de 90 minutos en la que habló emocionada de todo, desde su admiración por sus difuntos ídolos y amigos Tom Petty y Prince, hasta su relación con Harry Styles y Beyoncé.

¿Lo malo? Nicks tiene 72 años y no quiere estar varada en casa; prefiere cantar en vivo, estar de gira.

“Esta pandemia es más que una pandemia para mí. Me está robando lo que considero que son mis últimos años”, dice Nicks a The Associated Press. “No tengo 10 años para esperar sentada a que esto pase. Tengo sitios a los que ir, gente a la que cantar, otro álbum que grabar. Cada día que pasa es tiempo robado. Creo que eso es lo más duro para mí”.

“Tengo muchos amigos de 60 años que dicen, ‘Ay, estoy tan viejo’. Yo les digo... ‘Realmente vas a apreciar los 60 cuando cumplas 72’”, agrega. “No siento que todo el mundo esté realmente haciendo lo necesario para que esto pase. Siento que la gente simplemente cree que esto desaparecerá como por arte de magia. Basta que unas pocas personas no usen mascarilla para propagarlo — es como la historia sin fin”.

“Eso me preocupa y me pregunto, ‘¿realmente acabará esto para finales de 2021?¿Será seguro para nosotros entrar al Madison Square Garden el próximo año?’ No lo sé”, dice.

Nicks espera satisfacer a sus fans con su nueva película en concierto “Stevie Nicks 24 Karat Gold The Concert”, grabada dos noches durante su gira de 2016-17 “24 Karat Gold”, que se exhibirá en cines y autocines selectos el 21 y 25 de octubre. Un CD y álbum digital estará disponible el 30 de octubre.

“Cuando comenzamos a entender que esto del COVID no era un chiste, empecé a decirme, ‘Esto quizás sea lo más cercano a ir a un gran concierto que no sea de 1977’”, dice Nicks. “Es completamente nuevo y es fantástico”.

La única vez que salió de su casa fue para editar la película en Chicago. Tomó un avión privado a una casa en un campo de golf que estuvo vacante por un tiempo, y pasó un mes ahí editando horas de rodaje para crear la película de 140 minutos.

“No pueden hacerlo sin mí. No lo permitiría”, dice Nicks. “Lo terminamos. Fue realmente divertido. Estuvimos muy seguros”.

Pero al final del viaje, sufrió una caída en la nieve y se fracturó la rodilla: “Grité mientras volaba en el aire y al ver el acceso de gravilla acercándose a mi cara di un giro rápidamente, así que no caí de cabeza... Gracias a mis brazos fuetes por la pandereta, pude evitar estrellarme de una manera aún peor. Fue una muy mala caída, pero estoy bien”.

“La recuperación ha sido difícil”, admite. “Hace años me había lastimado la rodilla izquierda... Acababa de llegar a un punto en el que estaba muchísimo mejor, y entonces me la fracturé. Ahora está casi mejor”.

Aparte de producir la película de su concierto y grabar “Show Them the Way”, Nicks ha estado ocupada en la misma casa donde ha sido creativa en el pasado: “Otra estrella famosa del rock ‘n’ roll, a quien no nombraré, me envió una canción que quiere que yo cante”, reveló.

Aunque “Show Them the Way” sale el viernes, Nicks dice que el tema le llegó en un sueño en 2008, cuando Barack Obama y Hillary Clinton competían por la nominación presidencial del Partido Demócrata. En el sueño, Nicks cantaba en un evento político ante asistentes como el doctor Martin Luther King Jr., John Lennon, John Lewis, John F. Kennedy y Bobby Kennedy.

Dave Grohl toca la batería en el nuevo tema, que fue producido por Greg Kurstin (Sia, Adele, Beck). Cameron Crowe dirige el video musical.

“Esta canción es realmente una plegaria. Esta canción es una oración para que la gente se una”, dice Nicks. “No me había dado cuenta hasta los últimos días. El coro lo escribimos como una semana después”.

“El coro, y te lo puedo cantar, dice (en inglés), ‘Por favor Dios muéstrales el camino / Por favor Dios, en este día / Que todos los espíritus nos den fuerza / La paz llegará si realmente la quieren / Creo que estamos justo a tiempo para salvarla / Por favor Dios, oh por favor Dios, muéstrales el camino’”.