Preclosing

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon:

Open High Low Last Chg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 643 650¼ 632½ 639½ —1 May 646¼ 648¾ 631½ 638¼ —1¼ Jul 630½ 636¼ 622 626¾ —1½ Sep 631¼ 638 624¾ 628¼ —2 Dec 638½ 644¾ 630¾ 634¾ —2 Mar 645 650 637½ 640½ —2 May 631¾ 634 631 633¾ —1½ Jul 616 624 612½ 616¾ + ¾ Sep 620 620 611¼ 611¼ —4½ Dec 623 624 623 624 +1½ Est. sales 100,020. Thu.'s sales 71,757 Thu.'s open int 402,606, up 588 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 487¼ 497¾ 473 483¼ — ¾ May 486 497¼ 480¼ 483¾ + ½ Jul 483 494½ 478¼ 481¾ +1½ Sep 447¼ 455¾ 443¼ 446 — ½ Dec 435¼ 440 431¼ 434¼ — ½ Mar 440½ 445 438 440¼ May 444 446½ 439¾ 441¾ — ¼ Jul 442 446 438¾ 440½ —1 Sep 415½ 415½ 409 413¼ +2¼ Dec 402¼ 407¾ 401¾ 402¾ — ½ Dec 404¾ 404¾ 404¾ 404¾ Est. sales 413,485. Thu.'s sales 299,800 Thu.'s open int 1,749,737, up 13,454 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 361 370 353¾ 356½ —4¼ May 358¾ 364¾ 350 350 —5 Jul 344½ 344½ 342 343 —4 Dec 314½ 318 303 308 —6 Est. sales 675. Thu.'s sales 452 Thu.'s open int 4,882, up 60 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1324 1349¾ 1299¼ 1318¼ +3 Mar 1319¼ 1349½ 1295 1316¼ +5¼ May 1311¼ 1345¾ 1298¾ 1313¾ +7 Jul 1304½ 1336½ 1291 1305 +7½ Aug 1267¼ 1296¾ 1254¼ 1266¼ +7¾ Sep 1174 1198¼ 1162 1171 +10¼ Nov 1117¼ 1147 1111¾ 1121 +9¼ Jan 1116 1142¼ 1110 1118¼ +8 Mar 1096¼ 1117½ 1090 1096½ +5 May 1100 1106½ 1088½ 1090¼ +5½ Jul 1095¾ 1105¾ 1084 1084½ +2 Aug 1073¾ 1073¾ 1073¾ 1073¾ + ¾ Nov 1019¾ 1039 1019¾ 1022¼ +4¾ Nov 1023 1030 1023 1030 +26 Est. sales 327,551. Thu.'s sales 199,910 Thu.'s open int 889,228