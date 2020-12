Preclosing

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 611½ 614¾ 604½ 606¼ —2½ May 610¼ 614½ 606 607½ —2¼ Jul 604¾ 607½ 599¾ 602½ —1½ Sep 606 610 602½ 605¼ —1¼ Dec 615 616½ 609¾ 612½ —1 Mar 620½ 622¼ 617½ 619½ — ¾ May 615¼ 617 615¼ 615½ Jul 599 602¼ 595¾ 601¾ +2¼ Sep 599¼ 599¼ 599¼ 599¼ —2 Dec 606 606 606 606 Est. sales 57,410. Thu.'s sales 66,538 Thu.'s open int 384,620, up 3,588 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 432¼ 438 432 437¾ +5¼ May 434¼ 439¾ 434 439½ +4¾ Jul 434¼ 440 434 439¾ +4½ Sep 418 423¼ 417¾ 423 +4¼ Dec 414½ 419 413¾ 418¾ +3¾ Mar 419¼ 423¾ 419 423½ +3¼ May 421 425 420¼ 425 +3¼ Jul 420 424¾ 419¾ 424½ +3¾ Sep 397¼ 398¾ 397 397½ Dec 397½ 399 397 398 — ¼ Dec 398¼ 398¼ 398¼ 398¼ +¼ Est. sales 175,403. Thu.'s sales 174,468 Thu.'s open int 1,673,137, up 1,154 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 335½ 341 334½ 337 +¼ May 335¼ 335¼ 333½ 334¼ +1 Est. sales 261. Thu.'s sales 229 Thu.'s open int 4,621 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1202¾ 1223¾ 1201½ 1223¼ +22 Mar 1207½ 1227¾ 1205¾ 1227½ +22 May 1207¾ 1227¼ 1206 1227 +21 Jul 1204¼ 1222¼ 1203½ 1222 +18½ Aug 1180 1194 1180 1194 +15½ Sep 1123¼ 1129¾ 1119 1128¾ +11½ Nov 1071 1084 1070½ 1083 +10¾ Jan 1068 1080¼ 1067½ 1080 +9¾ Mar 1054¼ 1065½ 1052¾ 1065¼ +10¼ May 1050 1059½ 1049½ 1058¾ +9¾ Jul 1049¼ 1058¼ 1049¼ 1058¼ +10¾ Sep 1023¼ 1023¼ 1023¼ 1023¼ — ¼ Nov 998 1003¾ 993½ 1002¾ +4 Jan 1002¾ 1002¾ 1001¾ 1001¾ —1¾ Nov 986½ 986½ 984 984 —2 Est. sales 242,633. Thu.'s sales 265,209 Thu.'s open int 951,164, up 8,247