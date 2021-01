CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 644¾ 649½ 634 639¾ —2½ May 646¼ 650 635 640¼ —3 Jul 634¾ 639 625½ 630 —4 Sep 638 641 628½ 632 —4¼ Dec 645¼ 648¼ 636½ 639¾ —4 Mar 648¾ 654½ 642¾ 645½ —4¾ Jul 624 629 618½ 621¼ —4¼ Dec 629 629 629 629 —2¾ Est. sales 47,729. Thu.'s sales 83,061 Thu.'s open int 422,211 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 494 499½ 492½ 494¾ +¾ May 495¼ 501 494 496¼ +¾ Jul 493¼ 499 492 494¼ +¾ Sep 454¾ 459 453¼ 454¼ —1 Dec 440¼ 443½ 439¼ 440¼ — ¾ Mar 445¾ 449¼ 445 445¾ —1 May 450 450½ 446¾ 447¼ —1¼ Jul 449 449½ 446¼ 446½ — ¾ Dec 408¾ 409¾ 407¾ 408¼ — ½ Mar 414 414 413¾ 413¾ — ½ Dec 409½ 410 408¾ 410 Est. sales 124,192. Thu.'s sales 341,698 Thu.'s open int 1,837,912, up 24,407 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 355½ 360¼ 355½ 355½ +¼ Est. sales 121. Thu.'s sales 249 Thu.'s open int 4,780 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1366½ 1374¼ 1366 1369 +8½ Mar 1359¾ 1375 1348½ 1366½ +11¼ May 1358¾ 1372¼ 1347 1363¾ +10 Jul 1345¾ 1358¼ 1335¼ 1351¼ +9½ Aug 1299¾ 1312½ 1292¼ 1306¼ +8 Sep 1204¼ 1219¼ 1201¼ 1214½ +7½ Nov 1154 1164½ 1147¾ 1159¼ +6¼ Jan 1151½ 1161½ 1146 1157½ +7 Mar 1128½ 1139 1122½ 1135½ +7½ May 1121 1132 1121 1129¼ +8¼ Jul 1123¾ 1129 1121 1127 +7 Nov 1057¼ 1065¾ 1053¾ 1064 +6½ Nov 1040 1045 1040 1045 +5½ Est. sales 122,526. Thu.'s sales 235,171 Thu.'s open int 940,185 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jan 44.60 44.67 44.04 44.04 —.31 Mar 43.79 44.18 43.43 43.50 —.29 May 43.33 43.60 42.89 43.06 —.22 Jul 42.81 43.15 42.47 42.69 —.17 Aug 41.88 42.41 41.73 42.01 —.10 Sep 41.35 41.62 41.17 41.17 —.09 Oct 40.39 40.83 40.20 40.38 +.01 Dec 40.12 40.62 39.78 40.12 +.04 Jan 40.08 40.22 39.85 39.85 +.10 Mar 39.59 39.66 39.37 39.37 +.09 May 39.09 39.76 38.97 38.97 +.09 Jul 39.13 39.20 38.78 38.79 +.16 Est. sales 48,039. Thu.'s sales 112,878 Thu.'s open int 464,896 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jan 439.30 441.50 436.00 441.40 +3.40 Mar 432.90 437.40 430.00 435.10 +2.90 May 431.40 435.30 428.20 432.60 +2.10 Jul 427.10 431.40 424.60 429.10 +2.00 Aug 414.60 419.10 413.50 417.70 +2.20 Sep 394.80 398.80 394.80 398.50 +2.50 Oct 375.00 378.10 375.00 377.70 +1.50 Dec 374.00 376.30 372.70 375.60 +1.60 Jan 372.50 372.70 371.70 372.70 +1.10 Mar 365.00 366.00 363.50 364.20 +.20 May 362.20 362.80 360.70 361.80 +1.00 Jul 361.50 361.70 359.90 361.70 +1.40 Est. sales 38,960. Thu.'s sales 77,625 Thu.'s open int 418,537