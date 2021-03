CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 645½ 663¼ 640 663¼ +19½ May 652¾ 668¾ 645½ 666¼ +16 Jul 644 657½ 637¾ 655 +12½ Sep 642 653¾ 635½ 651½ +11¼ Dec 646 657½ 640¼ 655 +10 Mar 651 661¼ 645½ 659½ +9½ May 653 656¾ 652½ 656¾ +9½ Jul 630½ 635¼ 630½ 634 +8½ Sep 632¼ 633¾ 631¼ 633¾ +7½ Dec 640 641 640 641 +7½ Mar 641¾ +6½ May 641½ +6½ Jul 602 605¾ 602 605¾ +6½ Est. sales 94,017. Mon.'s sales 84,364 Mon.'s open int 415,814 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 547¼ 564 542 560¾ +13¼ May 537¾ 548½ 531½ 545 +6¾ Jul 526½ 535½ 520 532¾ +5¾ Sep 485¼ 494¼ 480½ 493 +7¼ Dec 468¼ 477¾ 463¾ 475¾ +7 Mar 476 485 472 483½ +7 May 480 488¾ 476½ 487½ +6¾ Jul 480¾ 489¾ 477½ 488½ +6¼ Sep 441¾ 448¼ 441¾ 447¾ +5 Dec 428 433¼ 424½ 432½ +4¼ Mar 438 439½ 438 439½ +4¼ May 441½ +4¼ Jul 446½ +4½ Sep 432¾ +4½ Dec 419 421½ 419 421½ +2¾ Jul 433 +2¾ Dec 414 — ¾ Est. sales 304,364. Mon.'s sales 262,399 Mon.'s open int 1,812,906, up 1,979 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 374½ 374½ 349¼ 374½ +1 May 362¾ 368¾ 361 368¼ +5½ Jul 360 363¾ 360 363¾ +5½ Sep 330¾ 341¾ 330¾ 341¾ +9 Dec 334 338½ 334 338½ +7¾ Mar 344¼ +7½ May 344¾ +7½ Jul 344¾ +7½ Sep 344¾ +7½ Dec 344¾ +7½ Jul 344¾ +7½ Sep 344¾ +7½ Est. sales 116. Mon.'s sales 479 Mon.'s open int 4,310, up 20 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1395 1416 1383½ 1414 +21½ May 1393½ 1416½ 1380¾ 1412½ +21¼ Jul 1383 1402¼ 1367 1398¾ +17¾ Aug 1341¼ 1355½ 1325¾ 1352¾ +13½ Sep 1261 1273½ 1249½ 1272½ +12 Nov 1219½ 1230¾ 1208½ 1229¾ +10½ Jan 1216¼ 1227 1207¼ 1226¼ +10 Mar 1193¼ 1201 1185½ 1200¾ +8¼ May 1178¾ 1194 1178¾ 1192¾ +7½ Jul 1177¾ 1190 1177¾ 1188¾ +6¾ Aug 1161 1168 1161 1168 +5½ Sep 1130½ 1130½ 1128½ 1128½ +4½ Nov 1087¾ 1101¾ 1087 1098¾ +3¾ Jan 1101½ +3½ Mar 1101 +3½ May 1101 +3½ Jul 1102 +3½ Aug 1098½ +3½ Sep 1086½ +3½ Nov 1043 +3 Jul 1043 +3 Nov 1042½ +3 Est. sales 183,707. Mon.'s sales 198,731 Mon.'s open int 852,350, up 3,312 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 50.35 51.40 50.35 51.27 +.50 May 49.36 49.90 48.62 49.66 +.43 Jul 48.35 48.90 47.65 48.69 +.45 Aug 47.03 47.62 46.48 47.48 +.45 Sep 45.75 46.25 45.21 46.15 +.40 Oct 44.63 45.04 44.16 44.99 +.36 Dec 44.03 44.31 43.52 44.21 +.26 Jan 43.70 43.92 43.28 43.81 +.20 Mar 43.22 43.47 42.85 43.35 +.13 May 42.78 43.10 42.70 42.95 +.04 Jul 42.67 42.85 42.37 42.70 +.01 Aug 42.27 —.05 Sep 41.73 41.75 41.73 41.75 —.03 Oct 40.92 41.15 40.92 40.98 —.07 Dec 40.85 40.86 40.61 40.70 —.09 Jan 40.70 —.09 Mar 40.70 —.09 May 40.70 —.09 Jul 40.70 —.09 Aug 40.70 —.09 Sep 40.70 —.09 Oct 40.70 —.09 Dec 40.70 —.09 Jul 40.70 —.09 Oct 40.70 —.09 Dec 40.70 —.09 Est. sales 81,807. Mon.'s sales 98,078 Mon.'s open int 471,127 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 420.90 424.10 416.80 423.30 +3.10 May 418.30 423.10 414.10 421.70 +3.40 Jul 416.10 421.00 411.60 420.00 +3.90 Aug 406.00 409.70 401.20 409.00 +3.60 Sep 390.50 396.30 389.10 396.00 +3.40 Oct 378.80 383.30 376.40 382.80 +2.90 Dec 378.10 381.10 374.20 380.60 +2.80 Jan 374.30 378.30 372.10 378.10 +2.90 Mar 365.00 371.10 365.00 370.60 +3.20 May 363.80 368.80 363.80 368.20 +3.30 Jul 363.70 367.70 363.70 367.70 +3.20 Aug 361.70 364.80 361.60 363.90 +3.30 Sep 355.00 357.40 355.00 356.60 +3.30 Oct 348.30 348.30 346.20 346.90 +1.30 Dec 345.80 345.80 344.00 345.30 +1.30 Jan 344.30 +1.30 Mar 344.50 +1.30 May 344.50 +1.30 Jul 346.40 +1.30 Aug 346.40 +1.30 Sep 344.90 +1.30 Oct 344.90 +1.30 Dec 341.80 +.80 Jul 341.80 +.80 Oct 341.80 +.80 Dec 341.80 +.80 Est. sales 86,133. Mon.'s sales 72,523 Mon.'s open int 404,617