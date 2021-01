CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 646¾ 667¾ 641¼ 665¼ +16¾ May 647¾ 665¾ 642 664¼ +15¼ Jul 630¾ 648½ 626½ 647½ +13¾ Sep 633¼ 647¾ 627¼ 646½ +12½ Dec 634¼ 651¾ 633¼ 650½ +11½ Mar 642¼ 656¼ 638¾ 655¼ +11 May 646½ 646½ 642¾ 644¾ +9¾ Jul 619 625¼ 619 621¾ +10½ Sep 611 620¾ 611 620¾ +10¼ Dec 617½ 633 617½ 628¾ +11¼ Mar 631¾ +10¾ May 625¾ +10¾ Jul 595¼ +10¾ Est. sales 128,774. Mon.'s sales 303,411 Mon.'s open int 443,085 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 513 534¼ 508 532¼ +20¾ May 515¾ 536 510½ 533¾ +19½ Jul 510½ 529¼ 506 527½ +17½ Sep 459 473 455¾ 470½ +11¾ Dec 435¾ 447¼ 432¼ 444½ +9¾ Mar 442 452¾ 439½ 450¼ +8¾ May 443½ 455¾ 443½ 453¼ +8¼ Jul 446 456¾ 445½ 455 +8½ Sep 418½ 420¾ 418½ 419¾ +4¾ Dec 403¾ 408¾ 403¼ 407¼ +2¾ Mar 414½ +2¾ May 415¼ +2¾ Jul 421¼ +2¾ Sep 411¼ +2¾ Dec 410¼ 410¼ 410 410¼ +2½ Jul 413½ +2½ Dec 410½ +2½ Est. sales 432,664. Mon.'s sales 529,164 Mon.'s open int 1,905,956 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 358¼ 358¼ 351¼ 354¾ +¼ May 353 355 348 351½ — ¼ Jul 347½ 349¼ 342¾ 344¾ — ¾ Sep 316¾ 316¾ 315½ 315½ Dec 306¾ 310 306½ 306½ +1 Mar 316½ +1 May 316½ +1 Jul 316½ +1 Sep 316½ +1 Dec 316½ +1 Jul 316½ +1 Sep 316½ +1 Est. sales 472. Mon.'s sales 961 Mon.'s open int 4,735 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1348¼ 1376½ 1333½ 1370¼ +26¾ May 1345¾ 1375¼ 1332½ 1369½ +26¾ Jul 1329 1358¾ 1315½ 1352½ +24 Aug 1283½ 1306 1268¼ 1302¼ +22 Sep 1181¾ 1207¼ 1171 1202¼ +19¾ Nov 1132¾ 1153¼ 1118¾ 1148½ +18¼ Jan 1127½ 1147 1113¾ 1142¾ +17¾ Mar 1098½ 1120½ 1088¾ 1116¾ +16¾ May 1092¾ 1111½ 1081½ 1108½ +16½ Jul 1088 1106 1081¼ 1103 +16 Aug 1087 1091¾ 1087 1087 +14½ Sep 1055½ 1055½ 1054½ 1054½ +12¾ Nov 1019 1031 1007½ 1028½ +11¾ Jan 1030 +11¾ Mar 1029½ +11¾ May 1029½ +11¾ Jul 1030½ +11¾ Aug 1027 +11¾ Sep 1027 +11¾ Nov 1005¼ +11¾ Jul 1005¼ +11¾ Nov 1004¾ +11¾ Est. sales 197,694. Mon.'s sales 374,408 Mon.'s open int 932,257 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 43.09 44.23 42.65 43.91 +.97 May 42.28 43.28 41.81 43.12 +.91 Jul 41.82 42.60 41.25 42.45 +.73 Aug 41.07 41.75 40.46 41.58 +.64 Sep 40.17 40.87 39.65 40.73 +.62 Oct 39.29 40.03 38.86 39.92 +.63 Dec 38.95 39.62 38.40 39.54 +.67 Jan 38.03 39.13 38.03 39.13 +.68 Mar 38.14 38.67 38.14 38.66 +.67 May 38.04 38.27 37.96 38.26 +.66 Jul 37.95 37.99 37.70 37.98 +.65 Aug 37.64 +.65 Sep 36.99 37.32 36.99 37.32 +.68 Oct 36.76 +.81 Dec 36.16 36.64 36.15 36.64 +.82 Jan 36.64 +.82 Mar 36.64 +.82 May 36.64 +.82 Jul 36.64 +.82 Aug 36.64 +.82 Sep 36.64 +.82 Oct 36.64 +.82 Dec 36.64 +.82 Jul 36.64 +.82 Oct 36.64 +.82 Dec 36.64 +.82 Est. sales 106,525. Mon.'s sales 151,863 Mon.'s open int 469,904 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 430.20 439.70 425.60 436.50 +6.90 May 427.10 436.20 422.40 433.80 +7.40 Jul 422.10 431.70 418.40 429.80 +7.30 Aug 409.10 416.40 403.90 414.90 +7.10 Sep 386.10 396.60 385.80 394.90 +6.30 Oct 369.70 377.50 368.00 376.10 +5.60 Dec 367.10 374.50 363.90 372.90 +5.30 Jan 364.40 369.80 360.30 369.40 +5.20 Mar 353.80 360.40 350.90 359.70 +5.00 May 355.30 356.50 354.70 356.30 +4.90 Jul 354.60 355.00 353.80 354.80 +4.40 Aug 350.60 350.60 349.40 349.40 +3.90 Sep 345.50 345.50 343.80 343.80 +3.40 Oct 337.90 338.00 336.80 336.80 +3.40 Dec 336.70 336.70 335.80 335.80 +3.30 Jan 334.80 +3.30 Mar 334.80 +3.30 May 334.80 +3.30 Jul 337.20 +3.30 Aug 337.20 +3.30 Sep 337.20 +3.30 Oct 337.20 +3.30 Dec 340.00 +3.30 Jul 340.00 +3.30 Oct 340.00 +3.30 Dec 340.00 +3.30 Est. sales 69,529. Mon.'s sales 139,712 Mon.'s open int 406,521