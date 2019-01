Boys basketball: Unbeaten Lawmen defeat East Haven

Jonathan Law took a 46-24 lead into the half on its way to a 70-52 victory over visiting East Haven in the James Richetelli Sr. Gym on Monday.

Coach Jamie Anderson’s Lawmen are 6-0. East Haven is 3-3.

Diontae Eady scored 30 points.

Jon Vitale scored 11, Garrett Tutlis 10 and Noah Tutlis nine.

Law

Zane Birks 0 0-0, 0 Jimmy Coleman 0 0-0, 0 Tyler McKenna-Hansen 2 0-2, 4 Garrett Tutlis 4 0-0, 10 Ru Akhtar 0 0-0, 0 Antonio Brown 2 2-3, 6 Diontae Eady 10 9-10, 30 Justice Smith 0 0-0, 0 Jon Vitale 5 0-0, 11 Brian Felag 0 0-0, 0 Noah Tutlis 4 0-0, 9

Totals: 27 11-15, 70

East Haven

Hunter Santana 3 0-0, 9 Alias Ford 3 4-4, 10 Nate Furino 3 6-8, 13 Ian Reynolds 1 0-0, 3 Jason Gieparda 0 0-0, 0 Asaiah Ford 0 2-2, 2 Shane Franklin 1 2-2, 5 Joe Brown 0 0-0, 0 Nick Furino 4 1-14, 9 Trey Garea 1 0-0, 2

Totals: 16 15-20 52

East Haven 17 8 16 11—52

Law 25 21 10 14—70

3-pointers: L—G. Tutlis 2, Vitale 1, Eady 1, N. Tutlis 1; EH—Santana 3, Reynolds 1, Franklin 1