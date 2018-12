Boys basketball: Lyman Hall defeats Foran Lions

Foran High lost to Lyman Hall of Wallingford, 51-42, in an SCC game in Milford on Tuesday.

Michael Simonelli scored 19 points for the Lions.

Cameron Regan had 16 points for the visiting Trojans.

Lyman Hall

Tyler Voisine 1 0-0 2 Shakespeare Rodriguez 2 2-7 8 Sean Pragano 1 0-0 2 Austin Ruiz 3 0-0 7 Jack Vegliante 5 2-6 13 Luke O’Readon 2 1-1 3 Cameron Regan 7 2-4 16

Totals: 20 6-18 51

Foran

Michael Simonelli 7 3-3 19 Ethan McVoy 1 0-0 3 Richard Prosser 1 1-2 3 Tyler Griffin 2 1-1 6 Jason Giambra 4 3-6 11

Totals: 15 8-12 42

Lyman Hall 19 16 8 8–42

Foran 4 15 13 10–51

3-pointers: L-Rodriguez 2, Ruiz, Vegliante; F- Simonelli 2, McVoy, Griffin 1