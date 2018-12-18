West Shore students named to honor roll

The following students were named to the honor roll at West Shore Middle School for the first trimester.
Grade 8
Honors with Distinction
Emma Acri, Ella Altieri, Christian Andriolas, Olivia Augustine, Tyler Bassett, Michaela Bergami, Demiana Boutros, Antoinette Bravo, Benjamin Britto, Kayla Canale, James Carney, Olivia Coddington, Caroline Doyle, Connor Dudley, Annalysa Ellis, Danielle Freitas, Matthew Galligan, Siddharth Gautham, Alyssa Greggis, Amber Grunow, Skylar Johnson, Hanna Keating, Abdul Khan, Kalli Kinsman, Ava Korkmaz, Marisa Laviano, Truman Martin, Sarah McKay, Rishabh Nair, Anna Nash, Emily Nobles, Ethan Ott, Het Patel, Angela Plotkin, Kayden Prevost, Andrea Rapoza, Eira Rodriguez, Elizabeth Roos, Maya Rosado, Charles Rubin, Elizabeth Ryan, Samantha Rzepko, Angelica Sanders, Ebby Prince Sankar, Laura Sansur, Melissa Santos, Lia Schulte, Quinn Sclafani, Jack Sellman, Tyler Shea, Debora Silva, Matthew Simon, Jacob Swenning, Ryan Treat, Elizabeth Westergard, Joshua Yazdzik.
High Honors
Giuliana Aguilar, Hayden Ashcroft, Ignac Bene, Hamza Bhutta, Ryan Bull, Ashley Coretti, Robert Dabrowski, Tyler daSilva, Gabriella Davis, Lily Forster, Abbigail Goerig, Brenda Grunow, Matthew Hagerty, Jovanni Hernandez, Paige Jolley, Christopher Lambiase, Sabrina Lawless, Benjamin Lefevre, Destinee Mercer, Miranda Meyer, Celeste Mistral, Syed Rahman, Deven Rivera, Nicolina Salanto.
Honors
Tomiko Case, Hailley Crystal Garcia, Hayden Hart, Amelia Mariani, Lucas Martinez, Lexi Parana, Maggie Price, Shane Pritchard, Sergio Rodrigues, Alexis Sanders, Gabriel Santiago, Oren Sedelmaier, Charvon Speed, Avery Tinnes.
Grade 7
Honors with Distinction
Dzifa Agyei, Arshaq Ahmed, Huda Ahmed, Alexander Aliberti, Amber Augustine, Alexander Bludevich, Alexis Borecki, Ashley Borecki, Jessica Brocksom, Emily Buchino, Maxwell Campbell, Jayden Champ, Jayson Champ, Mia Delgado, Thomas Fawcett, Hannah Fyfe, Nathan Galicinao, Isabella Gecaj, Sabela Gildea-Manso, Kaitlyn Goldberg, Hunter Griffin, Gemard Guery, Chloe Haasch, Grace Hess, Aidan Hope, Olivia Hudak, Layne Jackson, Sumukhi Koniki, Emily Krauss, Abigail Liscinsky, Lilliany Mendez, Sulaiman Millington, Kayla Nastasia, Hailey Russo, Talia Salanto, Faith Santiago, Bailey Seaberg, Soham Shah, Kiley Sherman, Caden Simpson, Annalaxmi Sutram, Bradley Swift, Camilla Tapia, Jonathan Uruchida, Vincent Vocal, Elliana Welby.
High Honors
Sarah Bagdasarian, Alastaire Balin, Misbah Bhutta, Nicholas Coleman, Kendall Crosdale, Henilkumar Daslaniya, Kasey Dixon, Dylan Fedorchak, Michael Finney, Cooper Fitzgerald, Madison Gonzalez, Kaylee Hannon, Ashley Hereford, Michael Hurd, Shaun Johnson, Stephanie Lickteig, Laura Lopez Valencia, Danielle Mainieri, Tanner Matchett, Aiden McKernan, Dylan Morrissey, Natalie Murphy, Matthew Nolan, Patrick Paules-Harrold, Dana Rhee, Christopher Rickard, Katie Santos, Morgan Somohano, Aiden Stassun, Andrew Velasquez, Marissa Wargo, Serina Woolsey.
Honors
Jaden Archuleta, Joseph Bossie, James Cavallo, Natalie Clark, Ava Corriette, Stephan DeBiase, Gavin Falcigno, Ivana Gomez, Lillian Greenwood, Lana Hanania, Aiden Hanks, Carlee Hoekenga, Hunter Hoxie, Nadya Kazachkova, Mark Kohlenberg, Remi Lloyd, Grace Lomax, Dominic Martinez, Alicia Mullenix, Callie Ortiz, Rui Rocha, Leonardo Rodriguez, Ayden Sanchez, Anna Sicotte, Lissette Soto, Matthew Spector, Carter Straw, Zachary Sulkis, Sonal Tiwari, Jonathan Vargas.
Grade 6
Honors with Distinction
Jakub Borowski, Benjamin Justine Cantorne, Elizabeth Carlson, Ellie Coddington, Ian David, Anthony Dente, Jon Elcid Dimaya, Dalton Evans, Kelsea Flanagan, Ashley Folloni, Ivan Galicinao, Hailey Garcia, Elyssa Gill, Lucan Hasankolli, Lila Hoxie, Gabriella Hyatt, Carol Jiang, Justin Kota, Riley Lapham, Sofia Larrivee, Brianna Madelung, Logan McCorkle, Caitlyn Murphy, Dean O’Donnell, Adrianna Piccirillo, Olivia Pisacane, Nolan Price, Jordan Rivera, Matthew Rizzo, Kaitlyn Smith, Sage Sonsini, Shea Staunton, Nicholas Stevens, Noemi Szolnay, Cameron Upchurch, Quinn Willett, Connor Woods.
High Honors
Brenda Abrantes, Alexis Archuleta, Aubrey Buglione, Ryan Chay, Linda Chen, Basel Chwiki, Emilio Contreras, Kyle Coretti, Taylor Coretti, Joseph DiGioia, Hannah Engel, Brady Flechtner, Madison Frimpter, Megan Fyfe, Christian Galligan, Peter Gill, Avery Granger, Reagan Granger, Brayden Hancock, Emily Hurd, Sydney Kirby, Chloe Konareski, Lillian Mangan, Sophia Martin, Keira McKeand, Cesar Mendez, Lily Messer, Natalia Michnik, Michael Montes, Ryan Nastasia, Nathan Pacelli, Philip Pacelli, Charles Randall, Madison Rascati, Giunie Rene, Alexa Rosati, Kyleigh Sand.
Honors
Ryan Bacon, Mert Balik, Madyson Bull, Arianna Cabrera, Kasey Cadden, Jaxon Chanka, Abigail Chumpitaz, Katherine Cregan, Tucker Donegan, Eryn Farrell, Timothy Firla, Jeffrey Gachi, Cody Goerig, Rubi Granados, Charlotte Hanks, Reilly Hungerford, Erin Jones, Christian Lima, Emilie McKenna, Ryan Medvegy, Sanaa Mohammed, Evan Murphy, Olivia Okwuosa, Diya Patel, Abigail Rochniak, Peter Savoie, William Smith, Haley Speed, Jayton Trez, Ariella Valentine, Joshua Valentine, Laila Vargas, Natalia Washington.