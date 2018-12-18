Harborside Middle School honor roll

The following students were named to the honor roll for the first trimester at Harborside Middle School.
Honors with Distinction
Grade 6
Maximilian Akuffo, Quentin Bell, Matthew Berendt, Jeet Bhatnagar, Sofia Brienza, Grace Brogan, Gracie Brooks, Hannah Bulkley, Katherine Cepetelli, Zachary Croce, Adrian Cruz, Deven Dai, Juliana Dalmacio, Tyler Davis, Ava Deitelbaum, Emily DeLucia, Tierney Fedigan, Matthew Fehmel, Alexandra Fino, Brady Funk, Natalia Gagliardi, Kassidy Griffin, Sarah Gutierrez, Daniel Haluza, Skye Hamilton, Kaedyn Hart, Meredith Hayes, Joshua Hudson, Daniel Hulme, Sana Joshi, Sarah Kupson, Corey Lawrence, Teresa Lin, Annabelle Luce, Sean Luxeder, Rema Maarouf, Tyler Mackowski, Sakshi Mehta, Erin Morton, Gavin Nett, Teniola Obayomi, Cam Paisley, Gabriella Parfett, Jayden Perez, Tessa Piselli, Grace Preci, Sreelasya Pydipati, Aaliyah Ramos, Charlotte Rascoll, Joseph Richardson, William Riedel, Arianna Rivera, Connor Rizzo, Alex Rodriguez, Thomas Rubenstein, Shannon Russell, Julia Ryan, Isabella Salai, Kishal Shah, Quinn Shane, Eshanika Shee, Aiden Stay, Ashley Stay, Justin Taulty, Isabella Vancho, Katelynn Varga, Lucca Venditti, Ashika Visram, Mario Vitiello, Lauren Worzel, Riley Young, Callie Zammiello.
Grade 7
Giuliana Agria, Oliver Aubin, Robert Black, Patrick Butler, Cian Carroll, Grace Cerrato, Lorelai Christy, Jasper Chu, Samantha Chy, Thomas Ciochon Newton, Juliana DeFilippo, Leonardo Faura, Gianna Gagliardi, Madison Gaillard, Caleb Grant-Eckhart, Srivarsh Gudlavalleti, Anika Gurjar, Mason Hallstrom, Mia Hamilton, Oliver Harrigan, Nora Hayes, Jaiden Johnson, Zoe Johnson, Olivia Jones, Jillian Junga, Gavin Kaminski, Sam Kimmel, Kadance Kovacs, Karthikeya Lakoji, Kasen Lanese, Cameron Lefebvre, Emily Lo, Isabelle Maselli, Danielle Matist, Katherine McTigue, Eliot Melgar, Natalie Morrell, Sara Moshirzadeh, Braden Munn, Reed Naumann, Joseph Nelly, Tyler Nethercott, Ikeoluwatomiwa Opayemi, Elle Philpott, Julia Poffenberger, Matthew Preneta, Colin Rose, Olivia Salai, Isabella Sanchez, Alexandre Saunier-Barret, Julian Sevillano, Moulika Sivalenka, Jaxson Smith, Jake Stash, Shreya Thokala, Brandon Ukehaxhaj, Kiernan Wilson, Declan Wywoda, Michael Zheng.
Grade 8
Nicholas Agresti, Skyler Agresti, Jack Aliberti, Arlene Banavong, Oliva Bernhard, Brendan Buchner, Aislinn Burns, Samantha Burns, Marco Buschauer, Demi Carrapico, Angus Cheng, Kyle Benedict Chy, Kaylee DeGennaro, Tighe Duggan, Lylah Eckert, Mirza Fahmida, Liam Fedigan, Giselle Goldbach, David Grant-Eckhart, Evan Kerzner, Austin Lermayer, Alessandra Lombardo, Angelia Loo, Nolan McKenna-Hansen, Matthew McKlosky, Franco Milovanov, Steven Mingrone, Sara Money, Ella Morales, Kaleigh Morton, Zaara Nazeer, John Neider, Semilola Obayomi, Hailey Oliver, Kimberly Padilla, Sophie Penkacik, Cole Pleimann, Sana Quadri, Macie Rascoll, Amanda Regina, Madison Ritchie, Abigail Riznyk, Mary Elena Rodrigues, Anna Romano, Dylan Ross, Benjamin Rossi, Caitlin Russell, Aidan Ryan, Melisa Santana Soto, Katie Servas, Shruti Simhadri, Madison Smith, Ananya Soleti, Dylan Soule, Lauren Stroffolino, Jazmin Trinidad, Ella Tutlis, Emma Vaccino, Elly van Waveren, Briana Vargas, Alexandria Vincent, Tyler Vinhais, Jacob Ward, Bayleigh Wilsea, Zachary Worzel, Cal Wrigley, Liam Young, Samantha Young.
High Honors
Grade 6
Tristan Adorno, Zade Alzubi, Noelle Amazan, Charles Becker, Braden Butler, Bryce Butros, Isabella Carey, William Childs, Caio Coelho, Kylee DelMedico, Victoria DePoto, Jack Distassio, Peter Fiallos, Harrison Fisher, Nolan Fortier, Ella Franzman, Joseph Galaburri, Alexander Gregory, Ana Gutierrez, Mia Iacono, Kasey Jalbert, Paige Kantor, Malaeka Khan, Mathew Krenicki, Gina Lombardi, Francisco Matos, Parker Michels, Matheus Oliveira, Alana Pires, Sarai Rosario, Alexis Russow, Jaiden Saludes, Zachary Santarcangelo, Matthew Sissick, Frank Stockmal, Haley Stroffolino, Hugo Svenzen, Gavin Winters, Giovanni Winters, Carl Wischow.
Grade 7
Fiona Adams, Rumeysa Bayram, Jackson Berchem, Taliba Carter, Edyn Casiano, Sadie Cella, Michael Chesson, Alana Chupcavich, Joselyne Cruz, Cara DeConne, Zachary Dillon, Matthew Froelick, Jayson Jimenez, John Karas, Raagav Kuraganti, Oscar Lin, Ethan Long, William Luxeder, Faith Mayo, Kylie McCourt, Thomas Melillo, Grace Mrsich, Carmelo Nunno, Carly Pelle, Andre Peterson, Aman Punjabi, Cheyenne Rose, Joshua Rossi, Camila Ruiz Palomino, Charles Rumford, Molly Simler, Anna Marie Stay, Tatiana Valenzuela, Ava Violetta.
Grade 8
Faith Bravo, Connor Chirico, Mia Coppola, Hunter Costantini, Julia DeEll, Joseph DeFreitas, Jared DeGennaro, Ayron DeGuzman, Dominic DiFederico, Stephen Firmender, Michaela Fortier, Thomas Gauthier, Ryan Giambra, Riley Grunow, Katelee Guzzi, Luke Karas, Miah Lasorso, Gabriella Lira, Visaily Martinez Cruz, Christian Mason, Samantha Mauro, Mark Platonov, Jackson Ritchie, Christopher Schuler, Tyler Soule, Lucas Swarowsky, Matthew Wright.
Honors
Grade 6
Sarah Abate, Sophia Clarizio, Matthew Cummings, Maximilian Fallon-Silva, Christopher Foster, Tye Haley, Colin Hanley, Ava Jaquez-Munroe, Hailey Kuzma, Connor Malin, Lakia Otero, Jaden Oyola, Jack Poulin, Nicholas Salvador, Evan Santoro, Oliver Sawitsky, Johnie Tosakoon, Anthony Tranquilli, Sydney Villagomez, Lauren Zirkel.
Grade 7
Alex Arbulu, Mia Arias, Christina Ayala, William Banick, Jack Bretthauer, Victoria Christie, Joao Paulo Da Silva, Liam Dickman, Jack Fiorillo, Serhat Gecu, Ava Hardy, Andrew Iacono, Grey Kerrison, Jeevansai Koduri, Ipakoi Menegatos, Michael Neider, Alexander Ortiz, Jonathan Peterson, Major Peterson, Adam Rajewski, Sarah Richard, Arianna Robles, Caden Rubenstein, Madelyn Saxer.
Grade 8
Antoneya Brown, Victoria Ceneri, Johann Chen, Ryan Fortunato, James Lorenzetti, Craig Mager, Matthew Miller, Valerie Nunez, Bryan Onze, Alexa Papazoglou, Madelyn Poirier, Eric Relucio, Sam Rosa, Andrew Roy, Louis Sabo, Connor Seabrooks, Luke Thomas, Ava Wojnarowski, Hunter Wojnarowski.